Lenda Sensitive, comida con ingredientes 100 % naturales para perros, de Lenda

jueves, 10 de noviembre de 2022, 11:53 h (CET)

La salud de un perro es muy importante, más aún si se trata de una mascota que vive en una casa con niños y el resto de residentes. Debido a esto, es crucial que los dueños de perros tomen precaución de qué suplementos y tratamientos pueden ayudar al animal, puesto que no todos tienen los compuestos adecuados para evitar efectos secundarios.

Lenda Sensitive, de la compañía Lenda, es un alimento completo recomendado para los perros porque es hipoalergénico, lo cual resulta útil para tratar intolerancias severas, alergias alimentarias y problemas digestivos acusados.

Lenda Sensitive es un alimento para la salud de los perros Hoy en día, el cuidado especial de los perros es muy común, ya que cada vez más las personas se sienten cómodas y alegres por tenerlos en casa. Lenda es una empresa que vela por este cuidado mediante sus productos alimenticios desarrollados con ingredientes naturales que provienen de cultivos y críos destinados al consumo humano. Entre estos productos destaca Lenda Sensitive, el cual está pensado para los perros jóvenes y adultos que sufren de alergias alimentarias, problemas de digestión e intolerancias severas. Los elementos que componen a Lenda Sensitive son el pescado blanco de merluza, el cual contiene proteínas de alto valor biológico y el almidón de patata, que es ideal para el sistema digestivo. A su vez, este producto para perros contiene ingredientes antioxidantes, analgésicos, antiinflamatorios y nucleótidos naturales para fortalecer el sistema inmune. Como punto extra, Lenda Sensitive cuenta con hierbas medicinales, hortalizas y otros alimentos para el bienestar de las articulaciones, músculos y ligamentos.

Ventajas de comprar alimentos para perros con Lenda Lenda es una empresa comprometida con dar a sus clientes alimentos para perros saludables, nutritivos y libres de toxinas o cualquier elemento que pueda causarles daños severos. Para conseguirlo, su equipo de expertos en el cuidado de mascotas realiza un control sanitario estricto antes de poner en venta cualquiera de sus productos. Además, utilizan ingredientes 100 % naturales, es decir, que no han sido manipulados por procesos genéticos ni contienen hormonas o transgénicos. De esta manera, promueven la generación de un estado saludable eficaz en los animales libres de colorantes, conservantes, aromatizantes y químicos que potencian el sabor de los alimentos.

Lenda también es reconocida, ya que sus artículos están hechos con recetas basadas en fórmulas nutritivas que resultan muy útiles para mejorar la salud general de las mascotas, puesto que actúan en la digestión, articulaciones, tracto urinario, piel, etc. A su vez, esta compañía solo selecciona las fábricas españolas mejor preparadas para aportar materias primas de calidad y para crear sus recetas altamente eficaces.

Lenda Sensitive fabrica sus productos en regiones de España específicas, Galicia, Castilla y León, Cataluña y País Vasco. Por supuesto, estos productos están disponibles para ser comprados en las tiendas físicas que trabajan con Lenda y que se encuentran repartidas por todo el país o de forma online en Lenda.Shop.



