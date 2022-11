Esta Navidad se buscan más de 2.500 personas generosas que quieran hacer un regalo a personas en situación desfavorable

El viernes 18 de noviembre es el último día para participar en la Campaña "Buscamos Reyes Majos" e impulsada por la Fundación Miaportación y que busca personas solidarias que quieran convertirse en Reyes Majos y recibir una de las cartas de la campaña. En concreto, en esta edición, la fundación busca más de 2.500 Reyes Majos particulares o que participen desde la empresa en la que trabajan. Inscripciones en www.reyesmajos.org Desde hace trece años, cientos de voluntarios cumplen los deseos navideños de personas adultas en situación desfavorable y que necesitan mucho cariño, atención y ayuda. Personas sin hogar, familias inmigrantes, personas mayores que viven en residencias o personas con discapacidad intelectual escriben su carta a los reyes y gracias a la magia de los Reyes Majos ven cumplido uno de sus deseos.

Para que toda esta ilusión sea posible, la Fundación Miaportación se encarga de buscar a personas solidarias que quieran convertirse en Reyes Majos y recibir una de las cartas de la campaña. De este modo, desde 2009 ya se han entregado más de 10.000 regalos. En concreto, en esta edición, la fundación busca más de 2.500 Reyes Majos particulares o que participen desde la empresa en la que trabajan. En este último caso, son las llamadas Empresas Majas que acogen el proyecto como parte de su estrategia de responsabilidad social para vivir una Navidad con espíritu solidario entre sus empleados.

El proyecto se realiza con la colaboración de entidades sociales de España, que proporcionan las cartas a los reyes, escritas por los usuarios a los que atienden. Este año se cuenta con la participación de 41 entidades sociales de Barcelona, Madrid, Valencia, Gijón y Murcia. Todas ellas son entidades colaboradoras de la Fundación Miaportación y de su plataforma Miaportacion.org, una web de microdonaciones donde, gracias a la ayuda de particulares y algunas empresas, diariamente ayudan a las entidades locales a cubrir sus pequeñas necesidades.

Un año más, el proyecto cuenta con la colaboración de The Mail Company que se hace cargo del envío de los regalos de los Reyes Majos que participan desde su empresa. Y con Glovo que también vuelve a participar este año facilitando envíos gratuitos de regalos a los Reyes Majos particulares.

Para Blanca Piera Miquel, directora de la Fundación Miaportación "como cada año, el número de cartas sigue creciendo, porque son muchas las personas que viven una situación crítica y difícil pero la Fundación lo asume como una oportunidad para ofrecer la vivencia de una Navidad solidaria a tantas personas generosas que tienen ilusión por ayudar a los más necesitados".

En www.reyesmajos.orgestá toda la información para inscribirse.

Sobre la Fundación Miaportación

A través de la plataforma online miaportacion.org, la Fundación pretende comunicar y cubrir pequeñas necesidades de personas en situación desfavorable atendidas por entidades sociales locales de España. Estas necesidades se cubren a través de personas que buscan ayudar a otros de una manera muy concreta. Las necesidades pueden ser económicas, materiales o voluntariado.

Miaportación también colabora con empresas sensibles a los valores de ASG en su estrategia de responsabilidad social.

Entidades participantes de la campaña "Buscamos Reyes Majos"

Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, AIS Ayuda, Centre Badia del Valles, Fundació Llars Compartides, Centre d’Acollida Assís, Associació Bona Voluntat en Acció, Fundació Marianao, Residència Sagrada Familia, Residencia Torremar, Residència L'Onada Parc Guinardó, Fundació Llars Horitzó, Ared Fundació, Fundació Via Guasp, Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral, Residencia Maragall La Ginesta, Arrels Fundació, Fundació Benallar, Fundació Acollida i Esperança, Residencia Parc Serentill, Centre Residencial d'Inclusió La Violeta, Fundació Viaclara, Llar Residència Mascaró, Residencia Avis en Família, Centre Residencial Viladrosa, Llar el Prat, Associació Catalana Tutelar Malla, Centre de Dia Granollers Centre, Centre de Dia Font Verda, Residencia Can Rovira, Club Social El Roure, Afemhos, Relacionat Club Social, Llar Residència Dr. Pi i Molist, Arep per la salut mental Fundación San Martín de Porres, Asociación Valdeperales, Centro de acogida San Isidro, Proyecto Luz Casanova, Asociación Hogares Compartidos y Fundación Jesús Abandonado.