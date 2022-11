Macrogen Spain: Test genéticos, el futuro de la medicina 4P Comunicae

jueves, 10 de noviembre de 2022, 14:27 h (CET) Cada vez más se oye hablar de pruebas genéticas que son capaces de identificar potenciales riesgos para la salud, cuál es la mejor dieta o cuales son los principales rasgos de la personalidad. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? La genética avanza a pasos agigantados y es por ello que, cada día, se conoce más a cerca de como afecta a la salud, su relación con las enfermedades o incluso con características personales como, por ejemplo, la capacidad para realizar uno u otro tipo de ejercicio, sin embargo, no vale cualquier test. En este sentido empresas con amplia experiencia en el campo de la genética, extensas bases de datos de información genética y que cumplan con los más exigentes estándares de calidad serán garantes de test fiables y precisos que permitan mejorar la salud día a día.

Pero no todo es la prueba en sí, gran parte del beneficio que se puede obtener de este tipo de test viene del uso que se haga de la información que aportan. Por ello, la consulta post test con un especialista es fundamental, permitiéndonos entender qué significa la información del ADN y cómo utilizarla para implementar cambios que tengan un impacto positivo en su estilo de vida y salud.

Macrogen es una empresa puntera en medicina de precisión y servicios de secuenciación genética con más de 18.000 clientes en 153 países de todo el mundo, ofreciendo test fiables y seguros y cumpliendo con los más altos estándares de calidad del mercado. Es por ello que Macrogen Spain amplía sus servicios para ofrecer test de venta directa al usuario como pruebas depredisposición genética a enfermedades, nutraceútica o wellness y servicios de genética clínica para profesionales entre los que se incluyentest prenatales no invasivos y paneles de cáncer hereditario.

Los test de genética personal que ofrece Macrogen pueden realizarse desde casa, sin necesidad de desplazarse a ningún sitio, aportando un perfil genético completo además de consejos y guías para gestionar la salud y mejorar el estilo de vida.

