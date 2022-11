DXC Technology reconocida como mejor socio tecnológico entre las empresas del IBEX 35, según Quint-Whitelane Comunicae

jueves, 10 de noviembre de 2022, 10:51 h (CET) DXC Technology se sitúa en primera posición en satisfacción del cliente en el estudio más prestigioso sobre proveedores TI en España 2022, realizado por las consultoras Quint y Whitelane Research DXC Technology (NYSE: DXC) ha sido reconocida como el mejor socio tecnológico entre las empresas del IBEX-35, situándose en primera posición en satisfacción del cliente en el estudio independiente más prestigioso sobre proveedores TI realizado en España en 2022 por las reconocidas consultoras Quint y Whitelane Research, dos de las principales consultoras de estrategia centradas en la transformación del cliente digital.

DXC revalida la posición alcanzada el pasado año, manteniendo el primer puesto y con la mayor puntuación en el nivel de satisfacción general de los clientes, un 86%, dos puntos más que en 2021. DXC destaca por la Calidad de entrega del servicio (85%), Seguridad (82%), Calidad de la Gestión de Cuentas (85%) y lidera el capítulo de Sostenibilidad (82%).

DXC ocupa los primeros puestos en desarrollo de aplicaciones, mantenimiento y testing y encabeza, con una puntuación de 84, el capítulo de Data Center, gestión de Infraestructuras y Hosting, ganando tres posiciones respecto a 2021. También logra una tercera posición en el ranking de servicios a usuario final, con un 83%.

El informe de Outsourcing Tecnológico 2022 en España, realizado por Whitelane Research en colaboración con Quint, examina más de 700 contratos de servicios tecnológicos en más de 245 de las principales empresas y organizaciones de todos los sectores en España, y evalúa a 20 proveedores de servicios tecnológicos, clasificados en base a la opinión de sus clientes.

Reconocimiento a su compromiso con la Sostenibilidad

Una mención especial merece el reconocimiento recibido por parte de los clientes a los servicios de DXC que utilizan tecnología de forma sostenible y como vehículo para ser más sostenible permitiendo reducir la huella ambiental, las emisiones de carbono, mejorar las credenciales ecológicas, etc. En este indicador del estudio DXC ocupa la primera posición.

"Por cuarto año consecutivo, DXC se posiciona como líder en Satisfacción del Cliente, lo que supone un reconocimiento a la entrega y compromiso diario de todo nuestro equipo. Un nivel de satisfacción que ha progresado en los últimos tres años, lo que refleja la búsqueda de la excelencia en el servicio", comenta Juan Parra, Presidente de DXC para España y Portugal. "Estos resultados son especialmente relevantes -añade Parra- ya que se producen en un entorno complejo de crisis sanitaria, económica y geopolítica. También nos animan a seguir mejorando para asegurar la continuidad de muchos de los servicios críticos de nuestros clientes, fundamentales para el mantenimiento y la operativa de sus negocios".

