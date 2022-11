Cerca de 2.000 refugiados con cáncer reciben ayuda de la campaña OncoUcrania Comunicae

jueves, 10 de noviembre de 2022, 10:23 h (CET) La Fundación Alivia está ayudando a obtener tratamiento médico a los refugiados ucranianos que han llegado a Polonia La campaña OncoUcrania, impulsada por la Fundación Alivia, ha ayudado ya a cerca de 2.000 refugiados ucranianos con cáncer que han llegado a Polonia, huyendo de la guerra. Esta iniciativa solidaria, que empezó el pasado mes de marzo, ofrece asesoramiento e información actualizada y fiable a refugiados de Ucrania que necesitan diagnóstico o tratamiento oncológico.

La campaña no está dirigida únicamente a pacientes sino también a familiares de acogida, médicos de atención primaria y otras organizaciones no gubernamentales. El sitio web de la iniciativa ha sido visitado hasta el momento por más de 22.000 personas.

"Desde la Fundación Alivia, dado el éxito de la iniciativa, estamos estudiando ampliarla a otros países donde también se han desplazado refugiados ucranianos, como España. La organización ya está buscando posibles donantes para ayudar a este colectivo también en nuestro país", declara Asensio Rodríguez, director de la Fundación Alivia en España.

La campaña ofrece ayuda inmediata a todo refugiado con cáncer que lo necesita, ya sea proporcionando la traducción de textos médicos, respondiendo a dudas telefónicas sobre tratamientos y servicios médicos o facilitando el transporte a centros sanitarios. La información y los enlaces de la web de la campaña son actualizados de forma continua para los pacientes oncológicos ucranianos.

Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de refugiados ucranianos en otros países europeos ha superado ya la barrera de los 14 millones. Se trata del mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial y Polonia es el país europeo con mayor número, más de 7 millones. España supera los 150.000. Las mujeres y niños representan el 90% de este colectivo.

Para los refugiados con cáncer, poder continuar con sus tratamientos o revisiones en los países de acogida es fundamental, según destacan desde Fundación Alivia. Las dificultades con el idioma y el desconocimiento del funcionamiento de los servicios sanitarios son barreras que la campaña OncoUcrania ayuda a superar.

La misión de la Fundación Alivia es movilizar a los pacientes con cáncer para que asuman un papel activo en la búsqueda de los mejores tratamientos para luchar contra su enfermedad. Los orígenes de esta organización se remontan a Polonia hace más de una década. Tras el diagnóstico de cáncer de mama de Ágata Polińska y la imposibilidad del acceso a tratamientos avanzados por el sistema público polaco, ella y su hermano comenzaron una lucha para poder someterla a uno de los nuevos tratamientos recomendados por las instituciones europeas. Después de su curación, los dos hermanos crearon la fundación para ayudar a otras personas en la misma situación.

La fundación, además de información sobre el cáncer, sus tratamientos y el estado de financiación en los sistemas públicos de salud, proporciona ayuda y apoyo financiero a enfermos y familiares para que puedan optar por las terapias más innovadoras.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas DXC Technology reconocida como mejor socio tecnológico entre las empresas del IBEX 35, según Quint-Whitelane CHIMEI lanzará sus productos ecológicos de bio-ABS Ecologue™ con la certificación de ISCC PLUS en 2023 Deyde DataCentric analiza cuáles son los lugares de España con mayor porcentaje de solteros Trintech celebra el décimo aniversario de Cadency® by Trintech Cerca de 2.000 refugiados con cáncer reciben ayuda de la campaña OncoUcrania