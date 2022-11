¿Cómo afectan los cambios de tiempo a las articulaciones?, los tratamientos naturales de Bibefy Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Con la llegada del invierno, el frío hace que personas de todas las edades experimenten dolores en diferentes áreas del cuerpo como, por ejemplo, las rodillas, las piernas y las manos.

La intensidad de las molestias articulares suele variar, hasta el punto de limitar los movimientos e impedir hacer actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo, levantar pesos, agacharse, caminar, etc. Una solución a este problema es optar por tratamientos naturales como los que se consiguen en el marketplace Bibefy.

Tratamientos para contrarrestar los problemas asociados con los cambios de tiempo y articulaciones Las bajas temperaturas de la temporada invernal propician que los músculos se tensen, con el objetivo de mantener el calor y la temperatura corporal, y de esa forma tiren de las articulaciones.

Son muchas las personas que se encuentran en la búsqueda de tratamientos naturales para prevenir y calmar estos dolores. En ese sentido, es importante recalcar que en el marketplace Bibefy se consiguen diferentes alternativas muy efectivas a precios competitivos.

Una de las opciones es el Artrokum 30 comprimidos Bioserum, unas cápsulas con colágeno, ácido hialurónico, bambú, vitamina C, vitaminas B2, B6, B1, manganeso y cobre que ayudan a fortalecer los huesos y las articulaciones, a aliviar los dolores y a mejorar el desgaste de cartílago.

Otro de los tratamientos es Articulaciones+ 30 comprimidos Physalis, un complemento a base de harpagofito, curcumina, boswelia y sauce, que contribuye con la buena salud articular y con la óptima formación de colágeno, lo cual es esencial para mantener sano al cartílago articular.

Por otro lado, en el marketplace se pueden encontrar productos como colágeno con vitamina C y magnesio en polvo y el complemento alimenticio OSEOGEN ALIM para el mantenimiento de los huesos que contiene calcio de coral, vitamina D3 e Ipriflavona.

¿Qué más se puede hacer para cuidar las articulaciones en temporada de frío? Además de optar por los tratamientos naturales como los que se comercializan en Bibefy, los individuos pueden tomar algunas medidas para el fortalecimiento de las articulaciones, como realizar alguna actividad física con regularidad y respetar el sueño nocturno.

Asimismo, es preciso tener una alimentación saludable, rica en frutas y verduras ricas en antioxidantes.



