DEKRA presentará su informe de Seguridad Vial el próximo 22 de noviembre

jueves, 10 de noviembre de 2022, 09:32 h (CET) DEKRA España presentará por séptimo año consecutivo su Informe de Seguridad Vial DEKRA en Madrid el próximo 22 de noviembre. Este año, la temática del informe se centra en los jóvenes conductores de entre los 18 y 24 años. Este grupo de edad supone, junto a los mayores de 65 años y los motociclistas, un grupo de riesgo importante en el tráfico rodado La tasa de accidentes atribuibles a los jóvenes es comparativamente alta teniendo en cuenta el porcentaje de la población que la componen. Las cifras actuales son alarmantes: los accidentes de tráfico se cobraron las vidas de unas 175.000 personas de entre 15 y 24 años en todo el mundo. Nada menos que el 80% de las víctimas mortales eran hombres y el 70% de ellos circulaba en coche y moto.

Muchos son los elementos involucrados en la seguridad vial de los jóvenes: la falta de experiencia, su mayor tendencia a asumir riesgos, su capacidad poco desarrollada para reconocer los peligros potenciales y reaccionar adecuadamente, la conducción de vehículos más antiguos que la media de otros grupos de edad y las carencias en cuanto a seguridad técnica que estos vehículos presentan.

Para no poner en riesgo la consecución de los objetivos europeos de aquí a 2030 (conseguir reducir en un 50% los heridos graves y víctimas mortales en carretera) es necesario abordar diversos campos de actuación para dar un giro a esta tendencia.

La presentación del Informe de DEKRA: un evento de referencia en el sector de la seguridad vial

Organismos e instituciones de referencia en materia de Seguridad Vial se darán cita en el evento que se celebrará en Madrid el próximo 22 de noviembre en la Torre de Cristal en Madrid, con el objetivo de presentar su más reciente informe centrado esta vez, en la movilidad de los jóvenes.

El evento con formato de mesa de debate contará con la participación de:

Mª José Aparicio, Subdirectora General de Formación y Educación Vial de la DGT,

Guillermo Magaz, Director Gerente en AECA-ITV,

Jose Manuel Prieto, Subdirector de Calidad y Seguridad Industrial en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,

Gerardo del Rey, Comisario de Seguridad Vial en la Policía Municipal de Madrid

, Comisario de Seguridad Vial en la Policía Municipal de Madrid Maite Pérez, Jefa de servicio de planificación de la movilidad sostenible en Área Metropolitana de Barcelona. La multinacional de origen alemán es una empresa que ha estado muy vinculada con la seguridad vial desde su nacimiento en 1925. Es desde 2008 que DEKRA publicada anualmente su renombrado Informe en material de Seguridad Vial con una temática diferente cada año.

En palabras de Alberto Da Silva, Country Manager de DEKRA en España: este informe pretende servir de referencia para que los organismos decisores en seguridad vial, tales como los políticos, expertos en transporte e infraestructuras, fabricantes, organismos científicos y asociaciones, así como a todos los organismos de la vía pública, tengan importantes elementos de reflexión y guía para hacer de su entorno un lugar más seguro. DEKRA luchará de manera incansable hasta conseguir el objetivo de cero heridos graves y muertos en las carreteras.

Clic aquí si se desea registrarse al evento presencial gratuito.

Sobre DEKRA

DEKRA lleva activa en el campo de la seguridad durante casi 100 años. Fundada en 1925 en Berlín como la Asociación Alemana de Inspección de Vehículos Motorizados e.V., es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y administra el negocio operativo del grupo. En 2021, DEKRA generó una facturación por un total de casi 3500 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a casi 48.000 personas en aproximadamente 60 países de todos los continentes. Con servicios de expertos cualificados e independientes, DEKRA trabaja con el objetivo de garantizar la seguridad en la carretera, el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de gestión de siniestros, inspecciones industriales y de edificación, consultoría de seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro y sostenible. Con una calificación de platino de EcoVadis, DEKRA ahora se encuentra entre el uno por ciento de las empresas más destacadas en sostenibilidad corporativa.

