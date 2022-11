APE Grupo consolida su concurso de diseño para jóvenes promesas Comunicae

jueves, 10 de noviembre de 2022, 09:05 h (CET) El proyecto ‘LÚnic’, de Esther Bouzada, se impone en la segunda edición del reto ‘Best for Design’. La empresa cerámica y la EASD Castelló mantienen su colaboración en 2023 y amplían la participación al estudiantado de Interiorismo La compañía azulejera APE Grupo consolida su concurso de diseño para promocionar el talento joven con una segunda edición que ya tiene ganadora. De esta forma, el reto ‘Best for Design’ da continuidad a la búsqueda de nuevas promesas y les brinda la oportunidad de ponerse a prueba y demostrar los conocimientos adquiridos en la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) mediante la presentación de proyectos reales.

El concurso ha ido dirigido a estudiantes de último curso del ciclo formativo de grado superior de Recubrimientos Cerámicos de la EASD, que han presentado hasta seis propuestas diferentes. Los proyectos han sido evaluados por un jurado compuesto por dos representantes de APE Grupo y dos miembros del profesorado del centro público de enseñanza de artes plásticas y diseño.

Los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de evaluar los proyectos han sido el diseño, la idea y su fuente de inspiración, las características técnicas (formatos, colores y acabados, entre otros), la presentación y la comercialización del producto según las tendencias actuales. De este modo, el estudiantado ha podido realizar un trabajo similar al que se va a encontrar en el mercado laboral.

La segunda edición de ‘Best for Design’ ha contado con la participación de seis diseños: ‘Arno’, un mármol calacatta gold que combina un acabado mate con el brillo de sus vetas; ‘Termal’, una colección orientada a baños termales inspirada en los alicatados de la Alhambra; ‘Red Wine’ tiene como protagonista la madera combinada con un motivo muy representativo del vino; ‘Botanic’ se inspira en las formas esenciales de la naturaleza y su creación parte de auténticas hojas del árbol Schinus mole; ‘L’Unic’, una serie que permite componer diseños personalizados a través de piezas en las que los gatos son protagonistas; y, por último, ‘Valencia Subterránea’, que tiene como objetivo dar color a las estaciones de metro y dar a conocer la capital del Turia mediante edificios representativos.

La ganadora de la segunda edición de ‘Best for Design’ ha sido Esther Bouzada con su proyecto ‘L’Unic’, una colección de pequeño formato (15x15) compuesta de nueve piezas que funcionan como módulos para componer diferentes figuras. La serie está pensada para dinamizar clínicas veterinarias, ya que los protagonistas son tres gatos cuyas cabezas, cuerpos y colas pueden mezclarse entre sí. Esther Bouzada ha asegurado que ganar este premio "ha supuesto motivación y confianza" y ha destacado el "reconocimiento de una gran empresa" como APE Grupo, que es la mayor comercializadora azulejera de Europa.

Asimismo, desde la compañía castellonense se ha confirmado que habrá una nueva edición del concurso ‘Best for Design’ y que incorporará importantes novedades. En este sentido, los estudiantes de Interiorismo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló también participarán y presentarán sus proyectos para intervenir un espacio del showroom de APE Grupo.

