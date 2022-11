​Ante derechos vitales

Se sabe desde hace mucho tiempo que buena parte de multinacionales han conseguido la producción masiva barata de objetos de consumo mediante cadenas de producción con mínimas cargas sociales e, incluso, ignorando derechos laborales básicos en la representatividad de los trabajadores, en las exigencias mínimas de seguridad e higiene o en la limitación o ausencia del indispensable descanso. El trabajo de mujeres y menores en países orientales recuerda la explotación humana de la primera revolución industrial, y se justifica con los argumentos de entonces, particularmente el del ejercicio de la libertad. También como entonces los trabajadores no tienen en la práctica otra opción, pero no faltan quienes lo justifican con aquello de que más vale algo que nada... Fue siempre el gran argumento liberal, defensor de las ambiguas libertades formales.



En los tiempos que corren, la defensa de esas libertades no interesa de hecho a las formaciones de izquierda, que suelen centrarse ahora en la protección de minorías ideológicas cada vez más poderosas, con el uso y abuso del ambiguo sentido técnico de consentimiento. El protagonismo ha pasado a diversas ONG, algunas inspiradas netamente en principios religiosos y otras simplemente civiles. Por ejemplo, ante el silencio universal, sólo organizaciones no gubernamentales han llevado a la opinión pública las terribles condiciones de la construcción de los estadios de Qatar, donde se celebrará el próximo mundial de fútbol. Tal vez sólo en una sociedad tan sensible a los derechos humanos como Francia, sigue abierto el debate, que incluye diversas medidas en intento de boicotear el campeonato, al menos en la difusión de las transmisiones televisivas.

No hace falta describir, por conocidas, las condiciones del trabajo de mujeres y niños en la revolución industrial. Sus imágenes fueron acicate más que suficiente para la progresiva construcción del derecho del trabajo moderno, con una fuerte carga tuitiva. Ahora, la presión de algunas ONG con implantación internacional ha conseguido que el emirato de Qatar derogase en 2018 la kafala, que sometía a la mano de obra, que venía en gran medida de India, Nepal y Bangladesh, a una auténtica esclavitud. Se ha suavizado el riguroso marco jurídico –basta pensar en el depósito de pasaportes en manos del empleador-, pero miles de trabajadores han sufrido abusos y explotación. Y se han producido demasiadas muertes por las durísimas condiciones de trabajo y los alojamientos (los estadios se han construido en condiciones climáticas incompatibles con los partidos: por eso, la competición se ha trasladado a fechas insólitas). Ciertamente, los operarios aceptaban todo, pero no tenían otra posibilidad si querían enviar dinero a sus maltrechas familias que seguían malviviendo a miles de kilómetros. Las libertades formales campaban a su aire.