El jardín de EE.UU. Venancio Rodríguez Sanz

@DiarioSigloXXI

jueves, 10 de noviembre de 2022, 08:26 h (CET) En ocasiones utilizamos desafortunadas metáforas para ilustrar lo que queremos decir. Josep Borrell dijo que Europa es un jardín y el resto del mundo, una jungla. En cierta manera, el símil funciona bien si ponemos a Joe Biden como jardinero. Pero no creo que Borrell haya querido decir esto, sino que sospecho que quiso comparar al jardín con el orden y a la jungla, con el Oeste americano.

Según dice la Wikipedia, un jardín es un terreno cultivado (sometido) de vegetales que, según el criterio (dictadura) del floricultor, busca embellecer un determinado lugar. Y una jungla es un lugar muy poblado, donde predomina la ley del más fuerte. Si tenemos en cuenta que todo jardín es un espacio subyugado por la fuerza. No encuentro la diferencia entre estar bajo la ley del más fuerte o estar dominado por la ley de la fuerza. El denominador común entre los dos es la violencia.

Por otra parte, tanto al jardín como a la jungla le atacan las plagas, se ven oprimidos por los agresivos condicionantes medioambientales y humanos. La única diferencia destacable que encuentro entre uno y otro, es la luchada libertad en la que viven y se desarrollan los seres vivos en la jungla, con la oprimida paz en el jardín. Según lo veo yo, con esta metáfora Borrell consiguió definir la situación real, aunque no pretendida. Y esta es que el jardinero, Joe Biden, cultiva sus tubérculos en el jardín europeo.

