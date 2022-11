Afisecan y su guía de supervivencia para vecinos y juntas directivas Emprendedores de Hoy

Las comunidades de vecinos requieren de una buena convivencia para gozar de una mejor calidad de vida. Así, es posible mantener tanto el edificio como sus instalaciones en buenas condiciones.

Para que todo funcione correctamente, cada comunidad necesita un presidente con el resto de miembros de la junta directiva.

La Administración forma parte de la junta directiva y, si contrata los servicios de administración de fincas colegiada con Afisecan, la cual se dedica a la administración de comunidades de propietarios en toda la isla de Tenerife, los clientes contarán con atención telefónica las 24 horas del día, dispondrán de una oficina online donde todos los propietarios pueden consultar documentos y recibos. Además, esta firma ha publicado un libro titulado Guía de supervivencia para vecinos y junta directiva, el cual ayuda a solventar todas las dudas que atañen a la vida cotidiana de las comunidades de vecinos.

Consejos de Afisecan para una buena convivencia en comunidades de vecinos En la introducción de la guía publicada por esta empresa, es posible encontrar una serie de consejos y lineamientos generales para conseguir una buena convivencia en su edificio. En primer lugar, el texto destaca que las decisiones que se toman en una comunidad de propietarios tiene una importancia vital. Por este motivo, Afisecan recomienda actuar con sentido común y pensando en el bien general.

Por otra parte, la guía recomienda trabajar en equipo y sugiere que en las actuaciones de la comunidad, se consulte siempre al resto de los vecinos para no tomar decisiones precipitadas o por impulso. En este sentido, el libro señala que un edificio no es el “cortijo privado” de una o varias personas. Asimismo, destaca que valores como la empatía y el respeto son fundamentales porque en toda comunidad suele haber múltiples voluntades, opiniones, culturas, idiomas y personalidades.

Esta publicación recomienda, además, que los presidentes de las comunidades escuchen a todos los vecinos, porque es la mejor manera de encontrar consenso, soluciones y buenas ideas. Si en algún momento surge una duda o un problema sin solución aparente, es posible consultar a administradores profesionales como los que trabajan en Afisecan.

Quién puede ser presidente de una comunidad de vecinos y cómo se elige este cargo Según indica la guía publicada por Afisecan, la presidencia de una comunidad de propietarios puede ser ejercida por cualquier propietario que sea elegido en Junta General. Si nadie se postula voluntariamente, el cargo debe sortearse entre los propietarios de la comunidad. A su vez, las funciones de este cargo no se pueden delegar en otras personas.

En la guía publicada por la empresa Afisecan, es posible encontrar toda la información necesaria para conocer el funcionamiento de las comunidades de propietarios y así conseguir una mejor convivencia en los edificios.



