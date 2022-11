El emprendimiento que nace en la cima de las montañas de Medellín Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Medellín está enmarcada por las majestuosas montañas de la Cordillera Central de Colombia y desde la cima de cada uno de sus cuatro puntos cardinales se puede apreciar el esplendor de su territorio, y es precisamente desde las alturas, donde nació un emprendimiento dedicado a exaltar la impresionante vista que tiene la ciudad, se trata de Miradores Medellín.

“Viendo el atardecer en el horizonte, con unos colores increíbles, al calor de una fogata, escuchando música y tomándome unas cervezas con mis amigos, me pregunté, por qué el mundo no estaba disfrutando de los de miradores en Medellín”, menciona Fabián Álvarez, uno de sus fundadores.

Y bajo esa premisa, Fabián, junto a Daniel Vahos y Alejandro Álvarez, dieron inicio a una propuesta enfocada a llevar a la mayor cantidad de personas a estos miradores.

Empezaron con tours privados a personas de la ciudad y a extranjeros. A medida que recorrían los miradores de Medellín, iban descubriendo cada vez más lugares que muy pocas personas conocían, bien fuera porque estaban comenzando o porque no sabían cómo darse a conocer.

“La verdad es que no había en internet información precisa de la existencia de los miradores y el boca a boca era la única manera de saber de ellos, así que nos dimos cuenta de que la oportunidad estaba en hacer marketing, crear contenido en redes sociales y crear una aplicación exclusiva para que los dueños de los miradores pudiesen anunciarse y los visitantes, encontrarlos”, así relatan los creadores de Miradores Medellín el inicio de un modelo de negocio que se enfoca en unir dos públicos que se estaban buscando.

Hoy en día, cuentan con una comunidad de más de 40.000 personas de todas partes del mundo, entusiastas, curiosos, exploradores, viajeros y amantes de lugares que brinden maravillosas panorámicas.

Estos establecimientos conocidos como miradores, ofrecen experiencias gastronómicas, música en vivo, espacios familiares y eventos privados en las cimas de las montañas, han encontrado en la propuesta de estos tres emprendedores una magnífica oportunidad para amplificar su visibilidad y crear una comunidad alrededor de esta inigualable experiencia.

Cada vez más turistas de todas partes del mundo y personas del país acogen a este emprendimiento porque encuentran experiencias únicas para disfrutar en compañía de sus amigos, familiares o en pareja, gracias al espectacular contenido que narra Miradores Medellín en sus redes sociales.

Cabe mencionar que Medellín es una ciudad que, en pocas palabras, quita el aliento desde el primer momento en que se visita, por su belleza, su clima, su gente y su geografía, tanto así que es conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, y para muchos, es una de las ciudades más bonitas del mundo.

La visión de estos emprendedores es hacer que Medellín también sea reconocida como «La Ciudad de los Miradores» a nivel nacional e internacional.

Miradores Medellín se perfila como un emprendimiento con un futuro prometedor, pues combina perfectamente la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento del sector turístico y el entretenimiento, bajo una propuesta de base tecnológica, marketing y felicidad, los pueden encontrar en sus redes sociales y su portal web.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿En qué consiste la tanatopraxia? Instituto Español Funerario Consultoría tecnológica y desarrollo de producto, una solución integral para las empresas que desean innovar El sector financiero en la mira de los ciberdelincuentes Afisecan y su guía de supervivencia para vecinos y juntas directivas La colección de broches originales con piedras naturales de Aldabón Luxury