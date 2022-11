Evitar facturas inesperadas en la visita al veterinario con el seguro veterinario de Barkibu Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las mascotas pueden quedar expuestas a accidentes como caídas, atropellos e intoxicación.

Estos inconvenientes pueden presentarse en el momento menos pensado y deben ser atendidos por un profesional. Sin embargo, muchas veces, los propietarios no cuentan con la posibilidad de asumir los gastos del médico veterinario o el tratamiento requerido.

Para evitar estos escenarios, lo mejor es estar preparados y contratar un seguro veterinario, como el de Barkibu. Con este, es posible cubrir todas las visitas, pruebas y tratamientos que requiera la mascota cuando visite al veterinario, ya sea por accidente o enfermedad.

Tener un seguro veterinario Disponer de un seguro veterinario proporciona a los dueños de mascotas una mayor tranquilidad o paz mental, al proteger sus finanzas de sobrecostes asociados a la salud. Esto, al mismo tiempo, permite actuar más rápidamente frente a cualquier imprevisto.

Además, en caso de enfermedades o accidentes más graves, permite un acceso más fácil a los tratamientos que recomiendan los veterinarios. Cuidados que, quizás, no sería posible afrontar sin el seguro. Por tanto, se reduce la probabilidad de no iniciar o detener algunos tratamientos debido a sus altos costes económicos.

En resumidas cuentas, tener un seguro veterinario evita facturas inesperadas, ya que por una cantidad asequible de cuotas mensuales, trimestrales o anuales, se estará cubriendo a la mascota de cualquier imprevisto.

La importancia de la salud de las mascotas Desde el 2015, Barkibu se ha comprometido a cuidar la salud de las mascotas. El seguro veterinario que ofrecen cubre las visitas, las pruebas de diagnóstico, los medicamentos, hospitalizaciones o urgencias. De este modo, mantienen protegida a la mascota y al bolsillo de su propietario.

También se encargan de los cuidados preventivos para el bienestar de los animales de compañía. Es por ello, que cubren la revisión anual y todas las vacunas, contribuyendo a que puedan crecer de manera sana y equilibrada.

Una ventaja que brindan es que los propietarios pueden acudir a la clínica de animales de su preferencia. Además, tienen la posibilidad de estar en contacto con los veterinarios afiliados las veces que sea necesario, ya sea por llamada o chat, a través de su aplicación.

Barkibu ofrece una de las mayores coberturas del mercado, al reembolsar el 80% del total de la factura veterinaria. Todas las transacciones se realizan de forma cómoda, sencilla y completamente digital, desde su app de bienestar animal.



