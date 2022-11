Pingüinos 2023 y RapidMotos Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 17:20 h (CET)

Una nueva edición de Pingüinos 2023, la reconocida concentración motorista invernal internacional, tendrá lugar en Valladolid próximamente, del 12 al 15 de enero.

Este evento volverá a reunir a decenas de miles de aventureros y apasionados de las motos de todas las regiones españolas, distintas nacionalidades y estilos (trike, touring, custom, xtrem, trail, racing, scooter, sin olvidar la entrañable moto clásica), que volverán a disfrutar de las inclemencias del frío invierno y la camaradería, al abrigo de una buena hoguera y multitud de actividades, conciertos, la fiesta de Noche Vieja y el Año Nuevo Pingüinero, concluyendo con la clásica entrega de premios y despedida.

Un año más, RapidMotos ofrece sus soluciones logísticas para el traslado del material de acampada e, incluso, la propia moto. Que esa apretada agenda no sea excusa para no estar presente en este apasionante acontecimiento en compañía de una incondicional compañera de salidas y rutas.

Los pasos para asistir a Pingüinos 2023 Aquellos amantes de las motos que quieran participar en este evento invernal pueden realizar su inscripción desde el pasado 1 de octubre con un coste que varía entre los 25 y los 30 euros. Quienes realicen la inscripción anticipada antes del 15 de noviembre, no solo tendrán la ventaja de no hacer cola al llegar, sino que podrán asegurarse su pack Pingüinos, que además de acreditación para acceder libremente a la zona de acampada y actuaciones, incluye una bolsa con sorpresas y tickets desayuno, comida y cena para todos los días del evento.

Todos los interesados pueden inscribirse accediendo a la página web de la plataforma bclever o dirigiéndose a los establecimientos colaboradores en Valladolid. Se puede visitar la web de Club Turismoto Pingüinos para ampliar información.

Los participantes tan solo deben prepararse para vivir 4 días a tope, con excursiones, fiestas, shows, conciertos, degustaciones, exhibicionesy regalos, entre otros muchos alicientes.

Valladolid, epicentro invernal de las dos ruedas Hace ya 40 años del primer evento con los primeros 320 intrépidos pingüineros. Esta concentración motorista celebrará el año próximo su edición número 41 y prevé mejorar la cifra de la edición 2022, que fue de cerca de 50.000 inscritos. Este evento, organizado por el Club Turismoto, contará de nuevo con el incondicional apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, su ciudadanía y sus más de 30 firmas colaboradoras. Entre ellas, RapidMotos, empresa de transporte de motos, donde la búsqueda de la calidad y seriedad siguen siendo una obsesión.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.