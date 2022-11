Estudio Jurídico Bretón ofrece asesoramiento y tramitación de herencias con inmuebles, sin desembolso económico inicial Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 16:56 h (CET)

Las herencias en las que existen viviendas e inmuebles son las más complicadas de tramitar, sobre todo si existe más de un heredero. Hay quienes mantienen la propiedad de los bienes inmuebles heredados, pero, en muchos casos, se busca la manera de venderlos y así evitar las situaciones de difícil arreglo entre los herederos, como ¿quién paga los gastos del inmueble, la luz, el agua y la comunidad de propietarios?, ¿quién se encarga de su mantenimiento?, o ¿quién puede disfrutarlos?

En este sentido, los abogados especializados en herencias de Estudio Jurídico Bretón, sin coste alguno por las consultas, determinan el procedimiento más adecuado en cada caso. Este despacho de abogados que presta sus servicios en toda España cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de herencias y venta de los bienes inmuebles que forman parte de la misma.

Procedimiento para vender un inmueble o vivienda heredada sin coste inicial Aceptar una herencia con inmuebles origina muchos gastos de todo tipo, impuestos, tasas, notarios, registradores y abogados que a veces suponen un auténtico quebradero de cabeza para el heredero y se plantea, incluso, renunciar a la herencia. En Estudio Jurídico Bretón adelantan todos estos costes iniciales, que permiten a los herederos aceptar las herencias y vender los inmuebles de las mismas, obteniendo finalmente un beneficio económico de ellas, siendo fundamental la asesoría y el acompañamiento de un experto para agilizar los trámites y conseguir los mejores resultados económicos posibles.

Vender si una de las partes no está de acuerdo ¿es posible? Cuando uno de los herederos no quiere transmitir su porcentaje de la propiedad, se deben utilizar cualquiera de los procedimientos legales para cesar en esa situación, hay varios según las circunstancias, a saber, adjudicación por compensación, nombramiento contador-partidor extrajudicial o judicial, extinción del condominio, etc.

Estudio Jurídico Bretón tramita desde hace más de 30 años estos expedientes, obteniendo un 100 % de éxito en el objetivo de liquidar y vender finalmente los inmuebles de las herencias, los integrantes del despacho son contadores-partidores, abogados y expertos inmobiliarios; quienes se encuentren en una situación similar, pueden consultar más información en su página web o sin compromiso en su WhatsApp.



