Hay que prepararse para un apocalipsis hipotecario en los próximos meses, avisa Euribor.com.es Comunicae

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 16:23 h (CET) La subida del Euribor todavía apenas se ha empezado a notar en las hipotecas "Que viene el lobo", con esta frase comenzaba un artículo que el Financial Times publicó la semana pasada en referencia a lo que les espera a los hipotecados españoles y probablemente se ajuste bastante a la realidad que se avecina.

La subida del Euribor ha pillado a todos por sorpresa, tanto por su dureza como por su rapidez. Este último factor va a resultar demoledor para muchos hipotecados en los próximos meses, por ejemplo, para quienes les toque revisar con el Euribor de diciembre, que se enfrentarán a un doble problema: por un lado, partirán de valores históricamente bajos (especialmente quienes lo hagan anualmente ya que parten del -0,502%) y por otro lado se encontrarán con un Euribor no visto desde comienzos del 2009.

El incremento ha sido tan rápido que se traducirá en las próximas revisiones en la subida de la cuota de la hipoteca más fuerte de la historia ya que en el caso de quienes les toque actualizar con los valores de noviembre o diciembre verán como el interés sube 350 puntos básicos de golpe, algo que hará temblar las finanzas de prácticamente todas las familias.

Para una hipoteca media de 150.000€ que se revise en diciembre de 2022, bajo la hipótesis de que el Euribor escale hasta el 3%, se estaría hablando de pasar de pagar 532€ mensuales a 790€, un incremento de 260€ al mes, 3.1180€ anuales.

Carlos López de Euribor.com.es, que lleva analizando el comportamiento del Euribor más de 15 años avisa "Al BCE le da igual el hipotecado español, su misión es clara, proteger el valor del Euro, para lo cual tienen que contener las subidas de precios y harán todo lo que esté en sus manos para lograrlo, están en guerra contra la inflación y como en cualquier guerra habrá daños colaterales que en este caso serán cientos de miles de familias con hipoteca a tipo variable".

Pau A. Monserrat del portal de brokers online Futur Finances, señala la pobre cultura hipotecaria del consumidor medio, que no tiene los conocimientos adecuados para seguir las diferentes previsiones del Euribor en cada momento ni sabe calcular los cambios en las cuotas hipotecarias con antelación. El economista afirma: "sin conocimientos financieros adecuados, el hipotecado es incapaz de prever las subidas de las mensualidades antes que ocurran y, por ello, la inflación financiera golpea inesperadamente en su economía familiar".

Como avisan desde Euribor.com.es "Hay que prepararse para un apocalipsis hipotecario en los próximos meses".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.