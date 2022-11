OverActive Media y Warner Music Spain amplían su acuerdo de colaboración para mejorar la experiencia de los fans Comunicae

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 14:11 h (CET) OverActive Media, una empresa global de deportes, medios de comunicación y entretenimiento para la generación actual de fans, ha anunciado la renovación y ampliación de su acuerdo con Warner Music Spain ("Warner Music"). Warner Music forma parte del sello discográfico líder Warner Music Group (NASDAQ: WMG) y cuenta con artistas como Pablo Alborán, Dua Lipa y Bruno Mars Esta asociación proporciona a la marca MAD Lions de OverActive, una de las principales organizaciones de deportes electrónicos de Europa, nuevas oportunidades para aumentar su presencia en el mundo de la música, del estilo de vida y del entretenimiento, profundizando así en el compromiso con su base de fans. Este acuerdo se produce tras la clasificación de MAD Lions para el Campeonato Mundial de League of Legends por cuarto año consecutivo. Según Esports Charts, el equipo más visto en el primer día de los Mundiales fue MAD Lions, cuyas partidas acumularon más de 2,4 millones de horas vistas.

"Warner Music Spain se enorgullece de continuar nuestra relación con OverActive para aprovechar el impulso a través de los esports y ofrecer un valor añadido a nuestros artistas, a los jugadores de MAD Lions y a los fans de ambos mundos", dijo Sergio Méndez, Director de Servicios a Artistas y Relaciones Institucionales de Warner Music Spain. "MAD Lions es un líder en los deportes electrónicos europeos, con una base de fans extremadamente fiel. Estamos deseando incrementar la sinergia entre la música y los videojuegos, con uno de los mejores del sector."

Nota de advertencia sobre la información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de valores aplicables (colectivamente, "declaraciones prospectivas"), incluidas las declaraciones relativas a los planes, intenciones, creencias y expectativas actuales de OverActive con respecto a futuras actividades comerciales y rendimiento operativo. Las declaraciones prospectivas se identifican a menudo con las palabras "puede", "podría", "debería", "hará", "pretende", "planea", "anticipa", "cree", "estima", "espera" o expresiones similares e incluyen información relativa a: (a) el equipo de VALORANT previsto por OverActive; y (b) las expectativas de otros factores económicos, empresariales y/o competitivos.

Se advierte a los inversores que las declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos, sino en las expectativas, estimaciones o proyecciones de la dirección de OverActive sobre resultados o acontecimientos futuros, basadas en las opiniones, suposiciones y estimaciones de la dirección que se consideran razonables en la fecha en que se realizan las declaraciones. Aunque OverActive cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, tales declaraciones implican riesgos e incertidumbres, y no debe depositarse una confianza indebida en ellas, ya que factores desconocidos o imprevisibles podrían tener efectos adversos importantes en los resultados, el rendimiento o los logros futuros de OverActive. Entre los factores clave que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas se encuentran los siguientes: cambios en las condiciones económicas, empresariales y políticas generales, incluidos los cambios en los mercados financieros; cambios en las leyes y reglamentos aplicables tanto a nivel local como en jurisdicciones extranjeras; cumplimiento de una amplia regulación gubernamental; los riesgos e incertidumbres asociados a los mercados extranjeros; y los factores de riesgo establecidos en el formulario de información anual de OverActive para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021. Estas declaraciones prospectivas pueden verse afectadas por los riesgos e incertidumbres del negocio de OverActive y las condiciones generales del mercado, incluida la COVID-19.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones en las que se basan las declaraciones prospectivas resultan ser incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos en este documento como pretendidos, planificados, anticipados, creídos, estimados o esperados. Aunque OverActive ha tratado de identificar los riesgos, incertidumbres y factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente, puede haber otros que hagan que los resultados no sean los previstos, estimados o intencionados y dichos cambios podrían ser importantes. OverActive no tiene la intención, ni asume ninguna obligación, de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que la legislación aplicable exija lo contrario.

Sobre OverActive Media

OverActive Media (TSXV: OAM) (OTCQB: OAMCF) tiene su sede en Toronto, Ontario, y cuenta con operaciones en Madrid, España y Berlín, Alemania. El objetivo de OverActive es crear una empresa global integrada que ofrezca productos deportivos, mediáticos y de entretenimiento para la generación actual de aficionados, centrándose en los deportes electrónicos, los videojuegos, la creación y distribución de contenidos, la cultura y los eventos en vivo y en línea. OverActive posee franquicias de equipos en (i) la Overwatch League, que opera como Toronto Defiant, (ii) la Call of Duty League, que opera como Toronto Ultra, (iii) la League of Legends European Championship ("LEC"), que opera como MAD Lions, (iv) la Superliga, que opera como MAD Lions Madrid, y (v) VALORANT Regional League France: Revolution, que opera como MAD Lions. OverActive también opera eventos en vivo y en línea, operando como OAM Live y mantiene una presencia activa en redes sociales con sus fans y miembros de la comunidad, opera clubes de fans y otras actividades relacionadas con los fans que aumentan el alcance de sus marcas.

Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de la TSXV) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.

Las dos marcas se asociaron por primera vez en 2021, con un acuerdo pionero en España que posicionó a Warner Music como líder en el espacio, mostrando su compromiso con los esports y el gaming en el país. En el último año, han colaborado para lanzar una canción de MAD Lions y el vídeo musical que la acompaña, "Dime si te atreves", que contó con la participación de jugadores del equipo ganador de la LEC, MAD Lions. También han acercado a los fans de los deportes electrónicos a sus artistas favoritos, a través de entradas para conciertos, y han conectado a los artistas emergentes de Warner Music con la comunidad de los deportes electrónicos, gracias a la lista de reproducción oficial del club en Spotify.

"Estamos encantados de ampliar nuestra relación con Warner Music Spain. Este renovado compromiso con nosotros indica su confianza tanto en MAD Lions, como en el rumbo de los esports", dijo Ricardo Gómez-Acebo Botín, Director Senior de OverActive Media y y Jefe de Negocio de Europa. "Contar con un socio creativo como Warner Music Spain nos da el contexto para construir sobre lo que ya hemos logrado en el último año, y para explorar nuevos territorios en el futuro."

El acuerdo de colaboración entre OverActive y Warner Music sigue centrándose en unir las comunidades de esports y música a través de eventos, experiencias únicas y creación de contenidos. Juntas, ambas marcas trabajarán para generar un valor añadido para los fans a lo largo de la próxima temporada del Campeonato Europeo de League of Legends.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hay que prepararse para un apocalipsis hipotecario en los próximos meses, avisa Euribor.com.es AleaSoft: La subida de precios del gas invierte la tendencia bajista de los mercados eléctricos europeos Nace Contents Ads, la nueva unidad de negocio centrada en Media y AdTech Repara tu Deuda Abogados cancela 27.848€ en Valladolid (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad Hyland, fabricante de Alfresco y OnBase, convoca su primer Summit sobre Transformación Digital en Madrid