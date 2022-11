Beneficios de la terapia, por Massagium Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 13:11 h (CET)

El masaje es uno de los tratamientos más antiguos utilizados para aliviar el dolor, curar y relajar el cuerpo.

Si bien las terapias de masajes no representan una solución directa a las enfermedades, ayudan como complemento de bienestar general físico para cualquier persona, sobre todo para quien sufre ciertas patologías. La cadena de centros de masajes Massagium ofrece varios servicios que llevan a las personas a disfrutar los múltiples beneficios de terapia de masajes.

¿Qué beneficios ofrecen las terapias de masajes? Las visitas al spa y centros de masajes como Massagium suelen hacerse como una escapada de relajación y tranquilidad, sin embargo, cada vez son más las personas que acuden a estos lugares para mejorar su salud física. Las terapias de masajes permiten obtener un máximo nivel de relajación de músculos y zonas del cuerpo que no solo tiene un efecto durante la sesión, sino en los días posteriores, incluso semanas después. Las personas que sufren dolor crónico debido a alguna enfermedad encuentran en estas terapias un alivio real a sus dolencias. Además, los masajes tienen grandes efectos a nivel mental y emocional, ya que liberar las tensiones musculares puede disminuir eficientemente el estrés, e incluso mejorar la calidad de sueño y reducir la ansiedad y depresión. Otros beneficios de terapia de masajes son una mayor circulación sanguínea, eliminación de toxinas, estimulación efectiva del sistema inmune, disminución de la hinchazón física y mejora del drenaje linfático. Finalmente, estas terapias ayudan a canalizar mejor el dolor en situaciones específicas como el embarazo, menstruación, recuperación de lesiones, etc.

Expertos en aplicación de terapias de masajes Para disfrutar los distintos beneficios de terapia de masajes, es importante acudir a expertos en el área que tengan el conocimiento y práctica para realizarla de manera profesional. Massagium se destaca en el sector por presentar una gama de servicios especializados que atienden una variedad de necesidades de relajación, alivio del dolor y distintas condiciones físicas. Este centro cuenta con un equipo de masajistas profesionales de España y otros países, especializados en técnicas avanzadas de drenaje linfático, masaje facial y craneal, masaje circulatorio, reflexología, masaje descontracturante y más. Además, el centro especializado dispone de los más modernos equipos y máquinas de masajes utilizados en terapias de cavitación, radiofrecuencia y ultrasonido. Se trata de tratamientos estéticos indoloros y no invasivos que se usan como alternativa a la liposucción para eliminar la grasa acumulada en el cuerpo, la flacidez, celulitis, etc.

Massagium se encuentra en Salou y Reus en la provincia de Tarragona y dispone de un sistema de reservas online, por vía telefónica y a través de su página web.



