AllRead cierra una nueva ronda de inversión pre-serie a de 2,5m€

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 12:59 h (CET) Desde su lanzamiento en 2019, la startup especializada en visión artificial opera en 10 países de Europa y Latinoamérica, optimizando la trazabilidad de contenedores y otros activos en más de 30 puertos y terminales marítimas AllRead, startup de visión artificial basada en Barcelona, ha cerrado una ronda de financiación de 2,5 millones de euros con el objetivo de ampliar presencia en España, Europa y Latinoamérica. En esta ronda han participado el fondo de Tech Transfer Agrifood (TTAF), dirigido por la gestora de capital riesgo Clave Mayor Capital, además de Decelera Ventures, fondo vinculado a Decelera Menorca, el fondo público de Puertos del Estado 4.0, el CDTI y varios inversores privados. La operación ha sido asesorada legalmente por DWF-Rousaud Costas Duran.

La startup, fundada en 2019 por Miguel Silva-Constenla, Adriaan Landman y Marçal Rossinyol, se apoya en un equipo de 26 personas. Partiendo de una tecnología desarrollada y transferida por el Centro de Visión por Computador (Universidad Autónoma de Barcelona) a través del programa The Collider del Mobile World Capital Barcelona, AllRead ha desarrollado un software plug and play de detección e identificación de activos en cadenas de suministro.

Su primera ronda de financiación fue levantada en 2020 y liderada por Global Omnium a través de GoHub Ventures y en la que también participaron family offices y business angels del ESADE BAN, la Generalitat de Catalunya a través del programa ACCIÓ y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

Miguel Silva-Constenla, CEO y cofundador, resume así la misión de AllRead: "Queremos convertir nuestro producto en el mejor estándar mundial a nivel de reconocimiento de textos, códigos y símbolos, para reducir drásticamente la inversión inicial que cualquier empresa de logística portuaria necesita para la correcta trazabilidad de sus activos. El software y la Inteligencia Artificial lo construyen personas y seguiremos invirtiendo fuertemente en captar el mejor talento disponible para alcanzar este objetivo".

Un software para revolucionar la trazabilidad en puertos y cadenas logísticas

Aplicado a las cadenas de suministro y la industria logístico-portuaria, el software se conecta a cualquier cámara de seguridad fija, móvil o dron, para detectar e identificar los activos que circulan por la plataforma intermodal: contenedores de mercancías, vagones, sellos de seguridad, matrículas, placas de mercancías peligrosas, entre otros.

Adriaan Landman, COO y cofundador, describe así el software: "Nuestra solución aporta niveles de certeza superioresa los estándares existentes en la industria, incluso en las condiciones más adversas (a alta velocidad, con perspectivas difíciles, suciedad u oclusión parcial) y extrae múltiples códigos diferentes en la misma imagen. Esto permite liberar nuestros clientes de la dependencia y la rigidez del hardware, y ofrecer una instalación simple y ligera".

"El problema para la mayoría de los operadores logísticos portuarios es la falta de automatización de sus procesos. Con su bajo coste y un mantenimiento sencillo, AllRead democratiza el control de activos con una nueva generación de Optical Character Recognition (OCR)".

Respecto a la tecnología, en palabras de Marçal Rossinyol, CTO y responsable del desarrollo de producto,"la tecnología de AllRead tiene su potencia en la capacidad de lectura. Nuestra solución puede generar lecturas sin necesidad de reconocer carácter a carácter, lo que supone una disrupción del OCR tradicional (Optical Character Recognition), que encuentra múltiples limitaciones en entornos no controlados como los puertos o los operadores logísticos y ferroviarios".

AllRead

AllRead es la startup que ha desarrollado un software pionero de detección y lectura inteligente de códigos y textos mediante algoritmos de visión artificial para puertos y terminales. Su solución contribuye a optimizar los procesos de trazabilidad, seguridad y monitorización de mercancías y vehículos en el entorno logístico portuario y de transporte ferroviario a través de una solución precisa, rentable y fácil de instalar usando cualquier cámara fija, dispositivo móvil o dron. Con su software instalado "on premise", democratiza las tecnologías de deep learning y visión artificial para la identificación automática de activos y la recogida de datos en entornos operacionales.

