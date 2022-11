Consejos Fersay para ahorrar en el consumo de luz Comunicae

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 12:27 h (CET) Fersay, ha recogido una serie de pequeños consejos para ahorrar y no derrochar energía en el hogar o la oficina Si hay algo que está generando dolores de cabeza en los últimos meses, es la sorpresa que llega cada mes a los hogares con la factura de la luz.

Por este motivo, la compañía Fersay, ha recogido una serie de pequeños consejos para ahorrar y no derrochar energía en el hogar o la oficina. Estas son sus #Fersayconsejos

Asegurarse de que se tiene contratada la luz con la compañía más barata

Lo mejor es analizar las ofertas de las diferentes compañías, dependiendo de tus patrones de consumo, si es mejor una tarifa libre o regulada. Esto puede suponer un ahorro considerable, pero esta situación obliga a estar pendiente por si las condiciones cambian y es necesario modificar en cualquier momento el tipo de tarifa y la empresa que suministra la luz.

En el caso de la tarifa regulada es importante ajustar el consumo a las horas más económicas:

Horas punta (P1): de 10:00ha 14:00h y de 18:00h a 22:00h. Horas más caras.

de 10:00ha 14:00h y de 18:00h a 22:00h. Horas más caras. Horas llano (P2): de 8:00h a 10:00h, de 14:00h a 18:00h y de 22:00h a 24:00h. Horas con precio intermedio.

de 8:00h a 10:00h, de 14:00h a 18:00h y de 22:00h a 24:00h. Horas con precio intermedio. Horas valle (P3): de 00:00h a 8:00h, fines de semana y festivos nacionales. Horas más baratas. Reducir unos grados la temperatura ambiente

Reducir un grado la temperatura del hogar u oficina puede suponer un ahorro considerable. Lo recomendable es usar por el día una temperatura media de 20-21º y por la noche de 15-17º.

Usar bombillas led o de bajo consumo

Ambos sistemas consumen menos electricidad que las bombillas tradicionales, dando un número de lúmenes más alto. En ambas bombillas se va a conseguir ahorrar en la factura de la luz.

Ahora bien, las bombillas LED consumen un 80% menos y apenas generan calor, mientras que las de bajo consumo consumen un 70% menos de energía, pero pierden parte en forma de calor.

Por otro lado, la vida útil de las bombillas led es más larga que las de bajo consumo. Así que, aunque las lámparas LED sean más caras que las de bajo consumo, resultan más rentables a medio/largo plazo. Las bombillas LED no llevan un gas interno, y su reciclaje es más sencillo y menos contaminante.

Comprar electrodomésticos con la mejor eficiencia energética

Es muy importante que cuando se adquieren electrodomésticos que sean de uso eficiente, para que realice todas sus funciones con el menor consumo de energía posible. Los más eficientes vienen identificados como A +++, A++, A+.

Por otro lado, es muy conveniente usar regletas que corten el gasto de stand-by de los aparatos electrónicos, de esta manera se puede eliminar el consumo de aparatos con el piloto encendido.

Otra recomendación es usar enchufes con mando a distancia para su encendido y apagado, así; asegurarnos que siempre están apagados

