Los Selligent Awards de CM Group premian a las marcas internacionales por la innovación en el marketing relacional Comunicae

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 11:04 h (CET) La 12ª edición de los premios reconoce las campañas de marketing omnicanal más destacadas de todo el mundo CM Group ha anunciado hoy los ganadores de la Cumbre Selligent Reconnect 2022, presentada por su solución de producto, Selligent Marketing Cloud, la plataforma de marketing omnicanal en la nube. Celebrado en el cine Kinepolis de Breda, entre otros lugares, el evento de este año se centró en "La próxima generación de estrategias de marketing relacional" en un momento en el que es más importante que nunca que las marcas creen interacciones relevantes y significativas con los consumidores en cada punto del journey del cliente.

CM Group organizó seis eventos en todo el mundo para celebrar la innovación, la transformación, la colaboración y el engagement con la plataforma de Selligent. El roadshow de este año incluyó tres ediciones físicas en Breda (Países Bajos), Francia (París) y España (Barcelona), así como tres ediciones digitales en inglés, italiano y alemán. Este año han estado representados 24 países, creando experiencias digitales inspiradoras que abordan retos de marketing relevantes, y que ayudan a los profesionales de todo el mundo a sobresalir en la creación de fuertes conexiones con los consumidores a través del marketing relacional.

"La fidelidad es esencial en una época con multitud de opciones y oportunidades. El éxito de una marca viene determinado por la duración de las relaciones con los clientes. El marketing omnicanal con visión de futuro ayuda a crear y mantener estas relaciones. Por ello, los premios Reconnect destacan las campañas de fidelización únicas que han creado nuestros clientes y Partners. Agradecemos a todos los que han participado y felicitamos a todos los ganadores", dijo Ramses Bossuyt, Global VP Client Success at Selligent.

Con el continuo impacto del mercado a la baja, las regulaciones y las preocupaciones sobre la privacidad, 2022 ha demostrado ser un año que ha empujado a las marcas y a las agencias a enfocar el marketing de forma diferente. El Grupo CM se complace en destacar las campañas más innovadoras desarrolladas por los profesionales del marketing en el último año, mostrando la excelencia en el marketing relacional a través de iniciativas de personalización, fidelización, engagement y adquisición utilizando la plataforma de Selligent.

Excelencia en "Consumer-First": los ganadores de esta categoría han presentado un programa de marketing que realmente antepone el consumidor al producto en todos los sentidos. Estos casos utilizan estrategias de engagement basadas en la integridad y la empatía.

Burger King BE y Springbok (Breda, Países Bajos)

La Nouvelle République du Centre Ouest (París, Francia)

Decántalo (Barcelona, España)

Gabe's (Estados Unidos) Excelencia en Innovación MarTech: Estas campañas exhiben un pensamiento fuera de lo común, mostrando verdadera originalidad al tiempo que utilizan tecnología de marketing innovadora como la IA, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Con este premio se reconoce a las marcas que lideran el mercado siendo las primeras en probar estas nuevas tecnologías innovadoras en interés de sus equipos de marketing y/o de los consumidores.

De Bijenkorf y RapidSugar (Breda, Países Bajos)

CRIT (París, Francia)

VeryChic (Barcelona, España)

BIAH (Estados Unidos) Excelencia en marketing interactivo omnicanal: Cada uno de los nominados en esta categoría aprovecha al menos dos canales integrados, o un único canal que no sea el email, pero totalmente integrado con el email (como la reactividad o el retargeting), para ofrecer una experiencia excepcional a sus consumidores.

Dominos Pizza Nl y Ematters (Breda, Países Bajos)

Grupo M6 (París, Francia)

UNICEF (Madrid, España) Lo mejor en marketing ágil e inclusivo: El impacto continuo de la reciente pandemia ha seguido siendo un reto para todos los profesionales del marketing. Esta categoría premia a los clientes y partners que han demostrado agilidad e inclusión en estos tiempos difíciles, respondiendo a las necesidades de sus clientes y comunidades.

Kinépolis (Breda, Países Bajos; Barcelona, España; Estados Unidos)

Leasecom y MarketEspace (París, Francia) Excelencia en la fidelidad: Una nueva categoría que destaca la excelencia en la creación de fidelidad a través del marketing relacional y la personalización.

ClimaClic y Burdadirect (Breda, Países Bajos) Selligent Favorite: este premio destaca las campañas favoritas de Selligent que marcan las casillas de una serie de categorías y la excelencia en el marketing digital.

Accent Jobs y Springbok (Breda, Países Bajos)

Cassis Paprika (París, Francia)

Corwin (Estados Unidos) Para obtener más información sobre los ganadores de este año, visite aquí.

Acerca de Selligent Marketing Cloud

Selligent Marketing Cloud, parte de CM Group, es una plataforma inteligente de marketing omnicanal en la nube. Con una tecnología dinámica, Selligent proporciona información procesable que permite a las empresas ofrecer un engagement con el consumidor más personalizado y valioso. Esto da lugar a experiencias convincentes en todos los canales. Con equipos en Estados Unidos y Europa, y una red global de Partners, la misión de Selligent es hacer que el marketing sea personal.

Acerca de CM Group

CM Group ofrece un conjunto de soluciones de marketing de primera clase que ayudan a los profesionales a aportar valor a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. CM Group incluye ahora Campaign Monitor, Emma, Vuture, Liveclicker, Sailthru, Selligent y Cheetah Digital. Al unir estas soluciones de productos líderes, CM Group ofrece una variedad de casos de uso del marketing relacional que pueden utilizar los profesionales de cualquier nivel. Con sede en Nashville, TN, CM Group tiene oficinas alrededor del mundo en Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, Centroamérica, y Japón.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas BIM entra con fuerza en el sector de las casas industrializadas Los Selligent Awards de CM Group premian a las marcas internacionales por la innovación en el marketing relacional Juguetes sin límites: diez años haciendo realidad las ilusiones de los niños el día de Reyes Talleres Murillo explica cómo saber si hay que alinear la dirección del coche Aliter Abogados: "en un divorcio o separación no se puede dejar nada al azar"