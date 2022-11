Comida casera digna para las personas mayores, la solución que presenta MiPlato Emprendedores de Hoy

Diferentes asociaciones de familiares de personas de la tercera edad advirtieron sobre la calidad de la comida que se le ofrece a quienes viven en residencias para mayores. Nieves de la Paz, familiar de una persona mayor y portavoz de una de estas organizaciones, denuncia que los ancianos pueden pasar hasta 14 horas sin ingerir alimento y que las pocas comidas a las que tienen acceso no tienen las condiciones nutricionales mínimas para garantizar su buena salud. En vista de esta situación, el ministro de consumo, Alberto Garzón, advirtió que las residencias que no cumplan con los estándares mínimos de nutrición se podrían ver expuestas a graves sanciones.

Con el ánimo de ofrecer una alternativa de alimentación, la compañía MiPlato se propuso diseñar un servicio de comida preparada casera para personas mayores que por diversas circunstancias tienen dificultades para cocinar.

¿Cuáles son los requerimientos alimenticios para personas mayores? Aunque la dieta depende de las condiciones de salud de cada adulto mayor, en general, las personas que alcanzan la tercera edad requieren un aumento en el consumo de proteínas y una disminución en las calorías vacías y carbohidratos. Es recomendable que las personas mayores consuman alimentos que entreguen una gran cantidad de nutrientes sin demasiadas calorías extra. Esto se debe a que, con el tiempo, la tasa metabólica basal disminuye, evitando que el organismo procese algunos componentes calóricos y favoreciendo la aparición de problemas de salud relacionados con el exceso de calorías. Cuando esto ocurre se hace necesaria una dieta de ingesta calórica baja, cuyos componentes buscan evitar a toda costa un déficit en el aporte nutricional.

Sumado a lo anterior, con la edad, muchas personas desarrollan enfermedades e incrementan su intolerancia a ciertos alimentos, dificultando todavía más una nutrición saludable. Es por esto que MiPlato diseña menús de comida preparada teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad y patologías preexistentes.

Menús de calidad a domicilio A pesar de ser una empresa radicada en España que realiza los envíos solo dentro del país, los menús se pueden solicitar vía web a través de cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, algunos de sus clientes residen en Inglaterra e Israel. De hecho, uno de sus clientes residente en Dubái adquirió un plan de comida para sus padres que viven en Marbella y que presentan problemas para utilizar el ordenador.

MiPlato también facilita la entrega de los alimentos, ya que cuenta con un eficiente sistema de logística que permite llevar los platos calientes a la mesa de sus comensales.

Estos menús también son muy apropiados para personas que presentan impedimentos para cocinar, como la movilidad reducida o algún tipo de diversidad funcional.

Con este servicio, MiPlato espera contribuir a la mitigación del problema nutricional que presentan los adultos mayores en la actualidad y a colaborar con aquellas personas que no cuentan con la posibilidad de preparar sus alimentos en casa.



