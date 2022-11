¿Cuándo hacerse el test de embarazo?

El mejor momento para realizar el test de embarazo suele ser uno de los temas más recurrentes en las mujeres que están en edad reproductiva. Tanto la que desea un embarazo como la que está esperando que salga negativo, dudan si el resultado que obtienen es fiable o no.

Sobre este punto, la doctora Irene Vico Zúñiga explica que los errores suelen producirse cuando el test de embarazo se hace demasiado pronto. Cuando es necesario conocer el resultado de forma precoz, se puede realizar una determinación de la hormona del embarazo en sangre, en vez de hacerlo de la forma tradicional mediante una muestra de orina.

El mejor momento para el test de embarazo Un test de embarazo es una prueba inocua que puede realizarse en orina cuando se presenta un retraso en el período.

Muchas veces, esperar unos días más hasta que llega la regla se hace muy difícil. Esto propicia realizar el test antes de tener la falta de la regla o justo el día de la falta, lo que tiene riesgo de obtener un falso negativo (que salga el test negativo, pero realmente sí se está embarazada). Por eso, los ginecólogos recomiendan esperar un poco y dar tiempo así a que la hormona del embarazo haya subido lo suficiente como para que el test dé positivo. Esto se complica en los casos en los que la menstruación no es regular, porque es más difícil conocer el momento del ciclo en que se está y a partir de qué día está faltando la regla.

En los casos en los que la mujer cree estar embarazada, pero sale negativo, en Ginevida recomiendan esperar 4 o 5 días y volver a repetirlo. En ocasiones especiales, como cuando se hace un tratamiento de reproducción o cuando se quiere descartar una complicación grave, como puede ser un embarazo ectópico, la determinación de la hormona del embarazo se hace en sangre y es detectable 3 o 4 días antes de que falte la regla. Además de ser más precoz, permite cuantificarla y así poder saber si el embarazo va bien o no.

Los falsos positivos en estas pruebas son escasos. Esto significa que, si el test sale positivo, la mujer está embarazada. Si posteriormente hay un sangrado o en la ecografía no se viera nada, se estaría ante un aborto bioquímico.

Por último, la Dra. Irene Vico aclara que la ecografía no sirve para diagnosticar un embarazo en los primeros momentos. Hasta que no pasan dos semanas más o menos de la falta de la regla, que serían unas 6 semanas de embarazo, en la ecografía no se ve nada. En ese momento se empieza a distinguir el saco gestacional, y en la semana 7 ya se puede ver el embrión con su latido. «Para verlo, por tanto, hay que tener un poco más de paciencia».