Visión 360º, el CFO está llamado a ser el CEO de las empresas, por ARH ECONOMIST

El rol de las finanzas en este nuevo entorno es, cada vez más, el de un partner de negocio y, su líder, el director financiero, una pieza clave.

Actualmente, son muchos los retos a los que se enfrenta el director financiero en su día a día. Pero es precisamente a medida que va transformando su perfil, adecuándose a ese rol cada vez más transversal y estratégico, como se va acercando poco a poco a la figura del CEO. Bien porque ambos perfiles se acercan y comparten habilidades, o porque su mayor protagonismo y su estrecha relación con dueños, accionistas e inversores convierte al CFO en el sucesor natural del CEO, según destaca el despacho ARH ECONOMIST.

El gran cambio de los últimos años es que se debe ser más ambicioso y dar un paso más. El CFO del futuro, que actúa como catalizador, da apoyo a todas las áreas, asume un papel de comunicación interpersonal y de gestión de personas y ejerce como interlocutor con el accionista y los inversores en cada empresa.

Un director financiero debe tener las cualidades necesarias para que la empresa evolucione y se adapte correctamente a cada situación tal y como se ha visto en los últimos tiempos. Estas habilidades influyen en la situación financiera de la empresa, marcando cómo se gestionan dichas situaciones y la probabilidad de éxito o de fracaso, gestionando la estrategia correcta según cada caso, sector y empresa.

Los cambios no son problemas, sino oportunidades Trabajar de forma directa con los cambios en un mundo de alta volatilidad brindará a una empresa la oportunidad de sermás flexible y de adaptarse rápidamente a cualquier situación que se presente. Si las cosas están empezando a cambiar, el director financiero debe observar y predecir cómo implementar nuevas estrategias y sacarle la mayor rentabilidad posible para la empresa.

Saber gestionar el risk en cada situación Cuando una empresa empieza a crecer, no solo aumentan sus clientes y oportunidades, sino también la probabilidad de que surjan nuevos problemas y situaciones de crisis que no habían sido previstas. El riesgo esinevitable o quizás evitable según la forma de trabajo. El director financiero tiene que estar preparado para poner en marcha ciertas metodologías que ayuden a minimizar y gestionar situaciones de riesgo complicadas, abordando previsiones de margen de contención económica, en un marco social interno que no lleve a una situación de crisis, sino que permita capear las situaciones saliendo de forma exitosa en cada caso.

Visión ARCH CFO 360º Conocer a la perfección los entresijos del negocio o empresas se torna fundamental para un director financiero. Debe tener una visión global de la organización y todos los aspectos relacionados con esta. De este modo, el trabajo será mucho más productivo, ágil y eficiente, ya que se pueden tomar las decisiones basadas en un contexto, adaptar las estrategias y anticiparse a posibles crisis o movimientos inesperados.

La elaboración y entrega de datos confiables y los análisis avanzados son en la actualidad, y seguirán siendo, una capacidad clave para la función financiera, pues conducirán a la organización, a través de la fijación de criterios financieros sólidos, hacia un mayor valor comercial, promoviendo la cultura del análisis eficaz y eficiente. Es por eso por lo que, si de algo necesita saber una empresa en expansión, o incluso ya establecida, es de finanzas. Por eso, aquellas compañías que cuentan con equipos financieros potentes y alineados con los objetivos definidos por la dirección general parten con una gran ventaja en comparación con otros negocios similares.

