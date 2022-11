Duplo Capital pone a disposición de sus clientes una herramienta online para calcular hipoteca Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos días, el euríbor a 12 meses ha llegado hasta el 2,778 %.

Este nivel de incremento no había sido alcanzado desde el año 2009. En un contexto en el que las hipotecas medias son de 584 €, esta subida supone un aumento de 189 €. Actualmente, para calcular hipoteca existen distintas herramientas online que son sumamente precisas, como el calculador que ofrece Duplo Capital en su sitio web.

La tendencia actual del euríbor marca la pauta para millones de españoles que deben afrontar el pago de una hipoteca y para otros tantos que buscan comprar una vivienda. A su vez, la subida se explica por el incremento de los tipos de interés que está implementando el Banco Central Europeo.

¿Es preocupante la subida del euríbor? El euríbor es el índice que marca el valor de los préstamos y de las hipotecas que otorgan los bancos. A su vez, existen distintos tipos de hipotecas, las fijas y las variables. Estas últimas son las que dependen del euríbor, ya que sus cuotas se ajustan con relación al comportamiento de este indicador. Ahora bien, los propietarios de una hipoteca fija no tienen nada por lo que preocuparse porque sus pagos están predeterminados y son inalterables.

En cuanto al mercado inmobiliario, los profesionales de Duplo Capital aseguran que, si bien el euríbor ha registrado una subida considerable, actualmente se encuentra en su “media histórica”. De hecho, ha habido años mucho peores. Por ejemplo, en 2007, este indicador no bajó de los 4 puntos, mientras que en 2008 superó los 5. A su vez, entre 2009 y 2011 mantuvo niveles similares o incluso superiores a los actuales.

Por otra parte, en los últimos años, el euríbor negativo ha estado asociado a la crisis económica, los bajos tipos de interés y la necesidad permanente de estimular la economía. Por estos motivos, en la última década, la media de este índice ha sido del 0,48 %.

El futuro del euríbor Según indican gran parte de los expertos en la materia, el euríbor continuará subiendo durante lo que queda de 2022 y quizás también durante 2023. Esto se debe a que los bancos centrales están intentando frenar la inflación, por lo que necesitan encarecer los préstamos y las hipotecas. De hecho, representantes de organismos financieros internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional) están exigiendo este tipo de medidas.

En este contexto, antes de tomar una decisión sobre una hipoteca, es conveniente analizar todos los escenarios posibles. Para esto, la herramienta de Duplo Capital para calcular la hipoteca es esencial. De esta manera, es posible optar por la mejor alternativa y no asumir compromisos que a futuro pueden resultar de riesgo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.