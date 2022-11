Encontrar el tótem de publicidad exterior para cada ocasión con EUNO Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las pantallas de cartelería y señalización digital ofrecen múltiples posibilidades publicitarias, y cada día se vuelve más evidente su impacto en la vida de los consumidores. La fuerza que gana poco a poco este sistema de comunicación lo convierte en un medio idóneo para mostrar, conectar e interactuar con contenidos creativos en tiempo real.

Por ello, EUNO presenta su tótem publicitario exterior en sus versiones estándar y slim, comúnmente visto en grandes proyectos de señalización en aeropuertos, centros comerciales o utilizado como el medio de comunicación pública oficial en ayuntamientos en España.

Una compañía de especialistas en pantallas publicitarias EUNO es una compañía española nacida en Barcelona en 2017, que cuenta con su propio centro de producción en Shenzhen, China. Su equipo de I+D en Shenzhen investiga y fabrica tecnología para pantallas LED, publicitarias LCD y tótems digitales.

Las mismas son ideales para proyectos de escaparate digital, cartelería digital, videowalls profesionales, publicidad digital, eventos y diseños de stands. EUNO es fabricante directo y sin intermediarios de tótems digitales para exteriores, con alta tecnología, toda la protección anti-vandálica y resistentes a todo tipo de condiciones climáticas.

Esta empresa apunta a la producción y distribución de pantallas interactivas con protección contra la lluvia y pantallas de alto brillo para ofrecer información o publicidad. Este método para transmitir información es el escogido por los ayuntamientos que apuntan a proyectos de smart cities, ya que por un coste muy conveniente logran digitalizar los puntos de contacto con residentes y turistas.

5 beneficios de contar con el tótem publicitario exterior La cartelería digital ha llegado para quedarse, ya que no solamente es una herramienta de venta, sino también de comunicación. En primer lugar, es un método efectivo para atraer la atención del cliente, ya que el componente visual prima sobre cualquier otra forma de transmitir un mensaje. En segundo lugar, permiten la personalización y segmentación de contenido, ya que por medio de las opciones de programación de día, hora y clima, la lista de reproducción se ajustará automáticamente, adaptándose al tipo de audiencia que se desee impactar, lo cual asegura que el contenido siempre sea útil y relevante.

Es ideal para la promoción de productos y servicios, debido a que este tótem es una forma excelente de mostrar descuentos y lanzamientos de producto. Sumado a ello, permite dar poder a los clientes, ya que estos pueden tomar sus propias decisiones de compra, y no es necesario que un vendedor tenga que imponer algún producto en específico.

Contar con un soporte digital de alta tecnología como lo es el tótem publicitario exterior en diferentes sectores de la economía, como la hostelería, el comercio, el sector público o la banca, ahora es mucho más habitual y con una mejor relación coste/beneficio, de la mano de EUNO.



