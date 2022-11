Financiación Alternativa de capital privado para empresas con Cirbe elevada, con BirdCapital

La Cirbe es un marcador que para las entidades bancarias es considerador de riesgo, y por ende, uno de los motivos por los que acceder a un préstamo se hace imposible.

¿Qué es la Cirbe? Cirbe es la central de información de riesgos del Banco de España, una base de datos que contiene toda la información sobre préstamos, créditos, avales y garantías que las entidades bancarias mantienen con sus clientes.

La Cirbe no puede confundirse con un registro de morosidad, puesto que no lo es, es la base que contiene la información relativa a los clientes una vez superado el importe de 9.000 euros. Pero a pesar de no ser un registro de morosidad, es un indicador para las entidades bancarias que puede ser un problema para la solicitud de cualquier tipo de financiación para empresas.

Para ello, existen diferentes salidas una vez que la entidad bancaria determina que la solicitud puede suponer un riesgo, y una de ellas es la Financiación alternativa o Capital Privado.

¿Tiene en cuenta la financiación alternativa la Cirbe? La financiación alternativa supone una vía y un complemento como ayuda a las empresas que por distintas circunstancias tengan una Cirbe alta, ya que actualmente existen muchos motivos por el nivel de endeudamiento y la necesidad de sanear la situación económica. Muchos de ellos son generados tras la situación de pandemia mundial o por la actual situación de inflación e inseguridad financiera.

Para la financiación alternativa o capital privado, no se tiene en cuenta la Cirbe a la hora de conceder un préstamo con garantía hipotecaria para empresas, ya que normalmente este tipo de financiación tiene en cuenta otros indicadores para ello.

¿Qué se necesita para acceder a un préstamo de capital privado?

La condición básica para que las empresas obtengan este tipo de financiación es que cuenten con una garantía hipotecaria o propiedad que se use como garantía, además de un objetivo claro de devolución del crédito.

Esta forma de financiación se establece como un complemento perfecto para diversificar y ampliar las opciones financieras, ya que es flexible y proporciona soluciones a medida. Además, agiliza los activos, refuerza el balance y mejora la liquidez, asegurando una mayor solvencia operativa, puesto que este tipo de préstamos no computan en la mencionada Cirbe, lo que ayudará a sanear las cuentas del solicitante y así posteriormente poder acceder de nuevo a la entidad. La financiación alternativa está orientada a dar soluciones específicas a necesidades financieras concretas.

¿Qué empresas ofrecen este servicio de préstamo de capital privado para empresas? Son muchas las empresas que actualmente ofrecen estos servicios, pero si se decide optar por la financiación alternativa para el negocio, se deben tener en cuenta varios aspectos clave, entre ellos, los riesgos de un préstamo hipotecario y las garantías legales que deben ofrecer las empresas de financiación alternativa o capital privado.

Hay que recordar que acceder a un producto financiero implica leer y comprender perfectamente las condiciones a las que uno se compromete. Por otra parte, se recomienda contar solo con empresas reguladas y certificadas y asegurarse de que dicha entidad se encuentra en cumplimiento de los requisitos legales que se marcan desde los mercados reguladores financieros, en cumplimiento con la ley hipotecaria, como el registro en el Ministerio de Consumo y Banco de España.

Como ejemplo de profesionalidad destaca en España la empresa BirdCapital, una de las pocas empresas españolas que actualmente cumplen con todos los requisitos legales necesarios citados anteriormente. Además, BirdCapital es una empresa especializada en préstamos hipotecarios de capital privado, destacada como referente en su sector por tener una filosofía centrada en el cliente y demostrando que la satisfacción y tranquilidad de sus clientes es lo primero. Se basan en un servicio de eficacia, eficiencia y calidad.

BirdCapital, ejemplo de financiación alternativa BirdCapital ha buscado ser la alternativa a la banca tradicional, y en su larga trayectoria a conseguir poder ayudar a particulares y empresas a acceder a financiación totalmente a medida.

La entidad basa sus servicios en la eficacia, la eficiencia, la calidad y la ética profesional. Además, cumple perfectamente con todas las normas establecidas en la actualidad para la regulación de los mercados financieros. Por lo tanto, quienes soliciten financiación a través de ella, tendrán siempre garantía de seguridad y transparencia.

birdcapital.es es una empresa especializada en préstamos hipotecarios, de capital privado, que pone a disposición de los clientes un personal capacitado que ofrece un servicio eficiente y de calidad, para la satisfacción de quienes solicitan sus servicios, adaptados a sus necesidades, expectativas y metas u objetivos