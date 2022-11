Buscar y ofrecer el alquiler de una casa con la asesoría de La Casa Agency el Clot Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Contar con el respaldo de una inmobiliaria facilita las operaciones de alquiler tanto para los inquilinos como para los propietarios.

Además, es una opción que ofrece garantías y seguridad. Si bien en principio puede ocasionar un gasto adicional, esta forma de proceder supone a largo plazo un ahorro para ambas partes y puede evitar distintos disgustos.

A la hora de buscar u ofrecer alquiler casa, La Casa Agency el Clot es una firma de referencia con una red consolidada de oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valladolid. Esta empresa cuenta con un equipo de profesionales con experiencia capaz de brindar asesoramiento en materia legal y financiera.

Ventajas de ofrecer el alquiler de una casa a través de una inmobiliaria para los propietarios Al contar con apoyo profesional, los propietarios pueden despreocuparse tanto de la documentación como de los trámites que es necesario hacer para realizar una operación de este tipo. Es importante recordar que no son pocos los papeles con los que hay contar a la hora de poner una propiedad en alquiler. Por ejemplo, hay que tramitar el certificado energético, contar con la cédula de habitabilidad y además hay que redactar un contrato de arrendamiento. En particular, esta última tarea es mejor que sea ejecutada por profesionales.

Por otra parte, con soporte profesional, es posible fijar un precio acorde al mercado y encontrar los inquilinos adecuados para cada propiedad. Por lo general, los propietarios temen cruzarse con inquilinos morosos. Una buena manera de protegerse de esta situación es a través de los estudios de solvencia que llevan adelante los profesionales de La Casa Agency el Clot.

Esta empresa también puede ofrecer distintos consejos para optimizar el home staging de una propiedad. Al contar con una mejor presentación, las viviendas resultan más atractivas y el tiempo necesario para alquilarlas es menor.

Los servicios de La Casa Agency y los principales beneficios para los inquilinos Ahora bien, trabajar en conjunto con una inmobiliaria no solo ocasiona beneficios para los propietarios, sino también para los inquilinos. De esta manera, es posible contar con asesoramiento legal y evitar cláusulas abusivas en los contratos.

Asimismo, con el soporte de agentes inmobiliarios profesionales la protección de la documentación está asegurada.

Las inmobiliarias ayudan a que los inquilinos eviten fraudes, ya que al tratarse de un servicio profesional, las condiciones y los precios que se establecen son los que corresponden. En este sentido, los profesionales que trabajan en este sector garantizan que todo esté correcto y que el inquilino no experimente sorpresas desagradables una vez que se ha mudado.

Por todos estos motivos, tanto para los propietarios como para los inquilinos, es más conveniente acordar el alquiler de una casa a través de una inmobiliaria de prestigio como La Casa Agency el Clot.



