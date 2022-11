Call of Dutty lanza la versión ‘Modern Warfare II’ con premios para gamers Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las expectativas de los gamers de todo el mundo están concentradas en el lanzamiento que tuvo lugar el 27 de octubre del nuevo juego Call of Duty: Modern Warfare II, creado por las empresas Infinity Ward y Activision.

Desde el portal español especialista en gaming Hablamos de Gamers, se puede encontrar información fascinante sobre esta versión, cuyos principales atractivos son, además de las imágenes superrealistas, el modo multijugador online y una campaña que premiará a todos sus usuarios.

Nuevas experiencias en el mundo COD Con el objetivo de mejorar la experiencia de los gamers en torno a los videojuegos, los líderes de Hablamos de Gamers, el director Alejandro Castillo y el redactor Alfredo Rojas han dispuesto este website como una iniciativa independiente que rechaza presiones comerciales y se dedica a incentivar la pasión por el gaming.

En el caso de Call of Duty: Modern Warfare II, los especialistas destacan la promoción que garantiza que quienes jueguen a esta versión accederán automáticamente a una serie de recompensas que serán muy útiles a la hora de acceder a Warzone 2.0, el nuevo battle royale de la saga.

“Entre los premios que han sido desvelados encontramos desde tokens de doble experiencia para subir rápidamente de nivel en Warzone 2.0, hasta operadores al momento de completar las distintas campañas”, señalan los administradores de la página.

En la lista de recompensas, están las fichas de doble XP (30 minutos o una hora) y las fichas de doble XP para armas (30 minutos o una hora). Así como la tarjeta de visita: encadenado; operador Hutch y muchas más. Todos estos premios están disponibles desde el día uno del lanzamiento de este shooter bélico, es decir, del 28 de octubre.

Otras novedades A la lista de recompensas se suman la presencia de Messi y Neymar como operadores, la recepción de los mapas clásicos de Black Ops; todas las armas y accesorios de la versión beta abierta y la disponibilidad gratuita en Xbox Game Pass, desde el día de su lanzamiento.

Los comentarios de Hablamos de Gamers sobre la nueva versión de COD son altamente positivos. Esta opinión no solo está basada en lo estético y la perfección de cada imagen, sino también en la posibilidad que ofrece la versión Modern Warfare II de que un solo jugador puede manejar varios personajes durante el modo campaña.

Call of Duty sigue siendo uno de los juegos preferidos de los amantes del gaming. El realismo de este shooter de guerra y la versatilidad con la que se puede jugar se potencia con la nueva versión que conectará a gente de todo el mundo.



