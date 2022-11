Recomendaciones de Acusticar para comprar cadenas de nieve en función del vehículo

Durante la temporada de invierno, las nevadas y heladas que se generan vuelven bastante inseguras las calles y las carreteras.

La tracción de los neumáticos disminuye drásticamente y, en consecuencia, se podría provocar un deslizamiento de los coches. Debido a esto, las leyes de tránsito españolas exigen a los conductores colocar cadenas de nieve para mejorar la fricción entre los neumáticos y el pavimento cuando la situación así lo requiere. Por la importancia y obligatoriedad de este elemento de seguridad, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de elegir la cadena de nieve más apropiada a cada vehículo.

Acusticar, una empresa especializada en accesorios para automóviles, brinda más información al respecto.

Cómo elegir una cadena de nieve, por Acusticar El equipo de profesionales de la firma destaca algunos aspectos relevantes que se deben considerar al elegir este accesorio de seguridad tan importante.

En primer lugar, destacan que no todas las cadenas de nieve se pueden instalar en todos los vehículos. Por ejemplo, los coches que tienen muy poco espacio en el paso de la rueda no pueden llevar cadenas de nieve metálicas, o de un grosor mayor a los 7 o 9 milímetros. Además, sugieren nunca priorizar la compra en función de la medida del neumático; es necesario saber el modelo exacto del coche para no tener ningún problema con el montaje ni con el uso.

Otro factor imprescindible es tener en cuenta el nivel de dificultad en la instalación de la cadena de nieve, ya que esto podría impedir su montaje. Los expertos aseguran que las cadenas de nieve textiles son las más demandadas por los clientes, debido a que son más fáciles de colocar que las cadenas metálicas, aunque su nivel de resistencia es inferior.

Por último, aconsejan prestar atención a la calidad de la cadena de nieve, ya que este factor evita que el elemento de seguridad se rompa, provocando daños mecánicos y estéticos al vehículo. En este sentido, recomiendan seleccionar marcas de calidad que garanticen buena resistencia.

Buscador online de cadenas de nieve La empresa Acusticar ha sido pionera en el desarrollo de un buscador avanzado en su página web. Este facilita a los conductores la elección de las cadenas de nieve que mejor se adapten a su vehículo, sin importar si es turismo, SUV, 4×4 o furgoneta, entre otros.

Para encontrar la cadena de nieve adecuada, los usuarios pueden utilizar los filtros de búsqueda de la página web, colocando la marca y el modelo del coche, seguido de la medida del neumático. Inmediatamente, el sistema proporcionará las opciones ideales entre las que elegir, según la necesidad y el presupuesto del cliente.

La tienda online de Acusticar cuenta con variedad de cadenas de nieve de excelentes marcas. Hacen envíos a toda España con un tiempo de entrega de entre 24 y 48 horas, dependiendo de la disponibilidad del stock. De este modo, hacen posible que sus clientes puedan tener los accesorios que necesitan para proteger su coche de las inclementes nevadas del invierno.