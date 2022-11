La ventana de las adicciones Emprendedores de Hoy

Al hablar de adicciones, se hace referencia al tiempo perdido, a los viajes cancelados, a las llamadas no hechas y a las amistades distanciadas, pero en el fondo lo que subyace es el vacío que se cree que llenan las drogas y el desastre al que estas conducen.

Cuando una persona vive sujeta a una adicción, tiene una perspectiva distorsionada de la realidad, como si la viese a través de ventanales sucios, que limitan el panorama que se tiene al alcance e impiden observar la belleza de todo lo que lo rodea, así como la manera de relacionarse correctamente con él mismo y con sus seres queridos.

El concepto de adicción representa un viaje sin sentido en el uso de las drogas, en el que las ganas de consumir son tan intensas que la persona ya no puede controlar su vida porque se ha generado una trampa en el cerebro. No obstante, mucha gente piensa erróneamente que las adicciones son una decisión personal.

Por eso, es importante tomar el control de la adicción. Las personas adictas se plantean muchas veces dejarlo, pero siempre aparece la excusa que las lleva a fracasar en el intento. Este es el momento de buscar soluciones, las cuales pueden no parecer sencillas. Sin embargo, con un apoyo farmacológico y psicoterapéutico apropiado, el sufrimiento para alcanzar esta meta puede disminuir considerablemente, así como aumentar las probabilidades de alcanzar el éxito.

El Programa Heracles Online de Adicciones es un programa que aplica las técnicas y conocimientos científicos relacionados con el consumo de drogas y la adicción para mejorar la salud individual y el bienestar de la familia.

Todo el programa, con implementación online, desarrolla un apoyo estratégico terapéutico que investiga de manera personalizada las características clínicas y particulares sobre el consumo de drogas, sus consecuencias y los mecanismos neurobiológicos, conductuales y sociales que conlleva. Este tratamiento personalizado se realiza acorde con los factores de personalidad que tienen un papel fundamental en el desarrollo de una adicción. Hay algunas características concretas, como la dificultad para gestionar los sentimientos propios o la baja tolerancia a la frustración, que facilitan el desorden adictivo y a los que hay que estar atentos para obtener mejores resultados que con tratamientos estandarizados o excesivamente protocolizados.

Superar una adicción implica un camino largo. Para alcanzar el éxito, es importante contar con opciones que ayuden a las personas y las fortalezcan para acabar con este problema. En otras palabras, despejar esa ventana borrosa y poder, por fin, disfrutar de la vida con todos sus colores.



