El movimiento #juntosporlalectura de Bayard Revistas ya tiene sus ganadores de los Premios de Fomento de la Lectura Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 16:52 h (CET)

Es la primera vez que un colegio público de ámbito rural gana el primer premio en la categoría de Colegios y docentes: el CEIP Marina de Cudeyo.

Bayard Revistas, referente europeo de publicaciones lúdico-educativas para niños y niñas de entre 1 y 11 años, falló el pasado 6 de octubre los nombres de los ganadores de la 3.ª edición de los Premios Bayard de Fomento de la Lectura en las categorías de Abuelos, Padres, Colegios y docentes, Bibliotecas y Librerías.

Un año más, Bayard Revistas, en su labor de fomento de la lectura desde las edades más tempranas, quiso reconocer las iniciativas encaminadas a incentivar el placer de la lectura en niños y niñas desde el ámbito familiar, escolar y desde las bibliotecas y librerías.

La 3.ª edición de los Premios Bayard Fomento de la Lectura contó con un jurado profesional compuesto por el escritor Jordi Sierra i Fabra; Ana Garralón, Premio Nacional de Fomento de la Lectura; Delphine Saulière, editora de J’aime lire, una de las revistas infantiles más leídas en Europa; Juan Manuel Martínez Gómez, Presidente de CEOMA, y el equipo de Bayard Revistas.

Ganadores de los premios En las distintas categorías, los seleccionados como ganadores fueron los siguientes.

En la categoría Abuelos, se premió a Manuel Luque Ramos (Sevilla), Benjamín Gómez González (Madrid) y Nelly Barea Fernández (Cantabria). Por su parte, la categoría Padres reconoció la labor de Margalida Gómez Cuesta (Madrid), Anaïs Cerrillo Hernández (Girona) y Ana Mª Perea Rodríguez (Málaga).

Con respecto a la categoría Bibliotecas, las tres ganadoras fueron Mª Ángeles Castrillo, de la B.P. Municipal Fray Miguel de Benavide (Palencia); Marta Carabias Vicente, por la B.P. Municipal Alberto Jiménez Fraud (Málaga), y Mª Teresa Aparisi Guardiola, de la B.P. Municipal de Galápagos (Guadalajara).

En cuanto a la categoría Colegios y docentes, destacaron la labor de Rocío Raba y Marián Fdez., del CEIP Marina de Cudeyo (Cantabria); Ana González Herrera, docente del CEIP Maestro Eduardo Lobillo (Cádiz), y Pascual Miguel Sanchís Baviera, en el COL. Sant Cristòfor Màrtir i Plaza (Valencia).

Finalmente, la categoría Librerías solo contó con un premiado: Germán Machado, por la Librería El Petit Tresor (Barcelona).

Bayard Revistas y el movimiento Leoleo: Juntos por la Lectura El movimiento Leoleo: Juntos por la Lectura es impulsado en 2022 por Bayard Revistas, en el marco de su incesante labor por el fomento de la lectura infantil. La iniciativa tiene dos objetivos fundamentales: sensibilizar y ayudar a las familias a transmitir a sus hijos e hijas el gusto por la lectura, y colaborar en la formación de jóvenes lectores con espíritu crítico para que puedan convertirse en ciudadanos comprometidos.

El movimiento ha sido apoyado por reconocidos profesionales, tales como el deportista Pau Gasol, el actor Antonio Resines o el Padre Ángel, quienes han aportado su testimonio en apoyo al fomento de la lectura infantil, con la firme creencia de que una sociedad que lee es una sociedad mejor. Con esta iniciativa, el grupo editorial invita a avanzar juntos por el camino de la lectura.

Más información sobre este movimiento, disponible en su página web.

Acerca de Grupo Bayard Editorial El Grupo Editorial Bayard lleva más de 30 años fomentando la lectura y difundiendo la cultura a través de la publicación de revistas infantiles y juveniles como Popi, Caracola, Leo leo, Reportero Doc, etc.

Es uno de los líderes del mercado a nivel europeo, pero también está presente en Canadá, China y África. En la actualidad, el grupo edita 11 revistas infantiles y juveniles para niños de entre 1 y 5 años en español, catalán, inglés, chino y francés y llega a más de 5 millones de niños y niñas lectores cada mes. Además, sus actividades en las aulas inspiran a más de 100.000 niños y niñas al año el placer de la lectura.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cirugía innovadora en el tratamiento de cataratas, con Clínicas Vista Felices Un libro de pilates que incluye ejercicios y vídeos online, con Pila Teleña La ventana de las adicciones El movimiento #juntosporlalectura de Bayard Revistas ya tiene sus ganadores de los Premios de Fomento de la Lectura La importancia de los productos postparto específicos para el bienestar de la madre, We are mammas