La importancia de los productos postparto específicos para el bienestar de la madre, We are mammas Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 16:36 h (CET)

Debido a todo el proceso que ha tenido que experimentar el cuerpo hasta el momento de dar a luz, el postparto es una etapa en la que el cuerpo de la mujer se encuentra débil.

Además, se trata de un período en el que se producen numerosos cambios físicos y emocionales. En todos los casos, el bienestar del bebé está directamente relacionado con el de su madre, por lo que el confort y la posibilidad de recuperarse de la mejor manera posible son esenciales.

Por estos motivos, la marca We are mammas ha diseñado una serie de productos postparto que sirven para ayudar a las madres en este período tan importante. Las representantes de esta empresa advierten que la especificidad es fundamental en esta difícil etapa en la que hay que ser muy amable y cuidadoso con el cuerpo. Por eso, la firma ha reunido un catálogo de productos exclusivos que tienen la misión de mejorar la comodidad durante esta fase de profundos cambios.

Los productos postparto de We are mammas para mejorar el bienestar de las madres Las representantes de esta marca señalan que uno de sus productos bandera para esta etapa es el Kit de Recuperación Postparto. Consta de una botella peri para la higiene íntima, un pack frío/calor para calmar los dolores, sales del mar Muerto con manzanilla y romero. También incluye bragas postparto desechables y un aceite nutritivo a base de aguacate, oliva, extracto de caléndula y camomila.

Todos estos artículos no solo sirven para mejorar el confort de una madre, sino también para cuidar la higiene, que es una parte fundamental de la recuperación. En este sentido, las especialistas de We are mammas recomiendan cuidar el lavado de manos y tomar una ducha diaria para cuidar los puntos después del parto. Los elementos más adecuados para estas tareas son el jabón neutro y las toallas de algodón.

Por otra parte, el descanso y el uso de sales como las que integran el kit antes mencionado contribuyen a la cicatrización. También es posible emplear packs de frío durante 10 minutos cada 4 o 5 horas y compresas de maternidad de algodón orgánico.

Con un taburete de madera, es posible mejorar casos de hemorroides y estreñimiento Entre el 44 y el 57 % de las mujeres sufre estreñimiento durante el embarazo y la etapa del postparto. Comúnmente, este cuadro está acompañado de hemorroides.

Otro elemento exclusivo de esta firma es su taburete de madera certificada indicado para aliviar las molestias ocasionadas por las hemorroides y el estreñimiento. Se trata de un mueble ergonómico que permite ir al baño en posición de cuclillas. Esto permite que el cuerpo adopte un ángulo de 35 grados que hace alinear el tronco con las piernas. Se trata de la mejor posición para ir al baño.

Con los productos postparto de We are mammas, es posible atravesar esta etapa con un nivel mayor de bienestar y lograr una recuperación más rápida y efectiva.



