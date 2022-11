El sofá que arrasa en ConfortHouse, el Chaise Longue Golf Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 15:40 h (CET)

El sofá es uno de los muebles imprescindibles en una vivienda, ya que no solo tiene un valor estético importante, sino que también ofrece un espacio ideal para dormir, ver películas, comer, estudiar, leer, etc.

Por esta razón, a la hora de adquirir un buen sofá, es primordial encontrar uno que sea cómodo, de buena calidad y con una buena apariencia. En este caso, ConfortHouse es una tienda de muebles que, actualmente, ofrece un modelo que está arrasando en ventas: el Chaise Longue modelo Golf.

El modelo de sofá que está arrasando en ConfortHouse El Chaise Longue Golf es uno de los modelos de sofás con mayor personalidad y comodidad que existen en la actualidad. Esta pieza fue originada en el antiguo Egipto y ha sufrido una serie de cambios, hasta evolucionar al estilo moderno que presenta ConfortHouse.

Este sofá modelo Golf posee un respaldo de cama abatible que favorece la comodidad de las personas, al adaptarse a la postura que requieran para leer, comer, ver televisión, etc. Además, cuenta con un arcón en chaise longue que proporciona un lugar extra de almacenaje en casa y dos puffs. En cuanto a su tamaño, es de 265 cm de ancho x 155 cm de largo y los colores disponibles son: gris, marengo, gris, perla, chocolate y beige. Este producto está elaborado con tela de alta calidad antimanchas, que proporciona al sofá cuerpo y elegancia, además de tener un tacto fino y acolchado.

¿Qué ofrece ConfortHouse? Chaise Longue Golf es uno de los productos de ConfortHouse que se encuentran entre las ofertas del mes, con un buen descuento del 44 % hasta agotar las existencias.

Asimismo, esta empresa dispone de un variado catálogo en el que la calidad es uno de los elementos presentes en cada uno de los productos. En este, se puede encontrar todo tipo de muebles para exterior y oficina y múltiples productos de tapicería, outlet, gaming, auxiliar y mobiliario. Además del sofá modelo Golf, la tienda dispone de diversos sofás cama, sofás árabes y unos exquisitos modelos de sofá rinconera ideales para dar un nuevo estilo al hogar.

Por otro lado, uno de los aspectos más destacados de la tienda es la impresionante variedad de ofertas que mes a mes lanzan en todos sus productos, con lo cual han conseguido consolidarse en el mercado y obtener una alta receptividad de clientes satisfechos. Sin embargo, no solo tienen una gama de productos de buena calidad, sino también un excelente equipo experto en decoración que proporciona asesoría a sus clientes en la elección de compra.

ConfortHouse es una empresa de reciente creación, pero que gracias a la calidad de su servicio y la excelencia de atención y asesoría, se abre paso en el mercado español como una espléndida opción para adquirir muebles.



