Consulting Ad Hoc, expertos del sector que tienen un nuevo método para garantizar el éxito con cursos de marketing online

En un mundo que depende en gran medida de las plataformas digitales de la información, tener los mejores productos o los procesos más eficientes de fabricación ya no es suficiente.

Aún con los mejores precios del mercado, es muy poco lo que se puede lograr si no se maneja una adecuada estrategia de marketing online.

Esta es la conclusión del equipo de expertos de la firma Consulting Ad Hoc. Estos profesionales del comercio electrónico afirman que para sobrevivir una empresa no puede permanecer de espaldas al mercado. Por esta razón, más que nunca son fundamentales los conocimientos de los cursos de marketing online.

Hacer crecer los negocios con paquetes de cursos enfocados Consulting Ad Hoc es una joven empresa de consultoría radicada en Madrid, concebida y dirigida por Matteo Silanus. Desde su apertura, han prestado servicios de estrategia SEO, reputation management, content marketing, redes sociales y brand awareness, a través de sus completos y eficaces cursos de marketing. Todos son soluciones enfocadas en hacer crecer los negocios y conseguir ganancias.

Como CEO de la firma, Silanus explicó que gracias a la experiencia la compañía ha estructurado un modelo de cursos único en el mercado. Este método combina un programa de aprendizaje que empodera a sus clientes con asesoría de marketing online. Estos programas formativos surgen de documentos ad hoc que se diseñan para cada cliente con base en las necesidades específicas de sus proyectos.

Mediante un servicio one to one se lleva a cabo una consultoría totalmente personalizada que deja toda la estrategia de marketing lista para el cliente. Después, con el curso y las asesorías privadas, cada ejecutivo obtiene los conocimientos básicos para participar en la estrategia y monitorizar sus resultados. Todo ello en conjunto, indica Silanus, garantiza el éxito de cada empresa.

El asesoramiento personalizado marca la diferencia El modelo es lo suficientemente flexible para acceder a más horas de asesorías personalizadas en función de la evolución de la estrategia. También suele requerirse conocimiento adicional con el lanzamiento de nuevos productos o los cambios que experimente el mercado. Los cursos de marketing online abarcan todos los aspectos como SEO, e-commerce, campañas de e-mail marketing, backlinks, manejo de redes sociales y publicidad en Facebook.

Matteo Silanus dice que la gran diferencia de los paquetes de cursos que ellos venden con otros que hay en el mercado es la personalización. La experiencia one to one permite a los participantes obtener una experiencia altamente vivencial. Con ella, pueden formar parte del desarrollo de las estrategias de marketing en tiempo real y con el acompañamiento de un experto.

La experiencia de esta firma ha sido muy positiva. Silanus destaca que con sus programas de cursos de marketing online y asesorías han acumulado varios clientes satisfechos, participando en el lanzamiento de numerosos sitios web, fundamentalmente tiendas virtuales.