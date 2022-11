La planificación y gestión de consultas, quirófanos y guardias en hospitales de la mano de DEKINES Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022

La inteligencia artificial está en pleno desarrollo, puesto que cada día muestra nuevas aplicaciones que pueden ser útiles en distintos sectores.

Hoy en día, esta tecnología está siendo aplicada en el sector de la salud, ofreciendo múltiples beneficios en la gestión de tareas de hospitales y clínicas alrededor del mundo.

DEKINES es una de las plataformas de inteligencia artificial más avanzadas que permite una variedad de actividades en centros de salud como la planificación y gestión de consultas, quirófanos, guardias, etc.

La solución de DEKINES para la gestión de centros de salud En los hospitales y otros centros sanitarios, el área administrativa cumple un rol muy importante, sin la cual el desarrollo de las actividades sería un caos. Gracias a la planificación y gestión de departamentos, es posible mantener la organización y el orden en el programa de consultas, disponibilidad de quirófanos, médicos de guardia y más.

Con la implementación de las funciones de DEKINES, es posible gestionar cada una de estas tareas desde una sola plataforma digital. Con este fin, la herramienta tecnológica se puede configurar de forma sencilla para organizar cada área que compone el departamento de servicio médico de un centro de salud. Con esto, se garantiza su adaptabilidad a cualquier entorno de trabajo, ya que es una herramienta muy versátil que puede ser utilizada en todo tipo de hospitales y centros sanitarios.

Asimismo, gracias a DEKINES, la información es presentada de forma organizada para planificar turnos y horarios, controlar las localizaciones, la programación de cirugías, consultas médicas, gestionar guardias médicas y permisos, monitorear la entrada y salida de médicos del lugar, etc.

Mejora de la planificación y la gestión de hospitales con la inteligencia artificial El uso de las tecnologías de la información en la administración hospitalaria ha demostrado ser un éxito desde que se empezó a utilizar en los centros sanitarios. De esta forma, los procesos de facturación, por ejemplo, se han convertido en una tarea más fácil, rápida y sencilla. Lo mismo ocurre con el uso de IA en la planificación y gestión de guardias, horarios, quirófanos, etc.

Las herramientas como DEKINES representan un gran ahorro de tiempo en la realización de estas actividades, al organizar de forma inteligente la distribución de espacios, horarios, listas de pacientes y más. Con esto, se obtiene una notable mejoría en el desempeño y atención médica y, consecuentemente, una reducción de costes.

Por otro lado, cabe destacar que esta empresa tiene una larga trayectoria en el sector tecnológico, trabajando con importantes centros de salud de España y llevando soluciones de software avanzado para su gestión. Además, no solo trabajan en el sector salud, sino también en la gestión de procesos de otras industrias.

Detrás de la plataforma de DEKINES, hay un excelente equipo de profesionales especializados en la planificación y organización de empresas. Este destaca por su compromiso y persistencia en los objetivos trazados para lograr el éxito en cada centro de salud donde se implemente la herramienta.



