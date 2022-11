Los AOVE tempranos ya están aquí, la nueva temporada de los aceites de oliva de la mano de Aires de Jaén Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 14:23 h (CET)

Por su aroma, sus matices y sus propiedades nutricionales, el Aceite de Oliva Virgen Extra, también conocido como AOVE, suele contar con una calidad superior si es de cosecha temprana. Si bien en esta etapa de maduración la aceituna no brinda el mejor rendimiento, el aceite adquirido es mucho más intenso en cuanto a sabor y olor, otorgando un picor singular, con matices herbáceos o afrutados.

Dada la época del año, la empresa familiar Aires de Jaén ha anunciado que los AOVE tempranos ya están aquí, después de una cosecha temprana de olivos seleccionados. Con tres variedades distintas de AOVE, Aires de Jaén ofrece aceites elaborados bajo una producción cuidada, que garantiza llevar lo mejor de sus fincas a la mesa de sus clientes.

La nueva temporada de los aceites de oliva Desde mediados de octubre, la empresa familiar Aires de Jaén comienza con la cosecha temprana de aceitunas seleccionadas de sus propias fincas para producir los AOVE tempranos. A diferencia de la recogida habitual de olivas, que suele realizarse en diciembre, la cosecha para el aceite de oliva temprano se realiza entre octubre y noviembre, ya que, según las condiciones climatológicas y la variedad de la aceituna, por estas fechas el fruto estará en el envero, es decir, que no habrá alcanzado la madurez ni la característica tonalidad verde.

El objetivo de la recogida temprana es la producción de un aceite de oliva con un aroma y sabor herbáceo o frutado mucho más potente, con un color verde brillante. A pesar de que se requieren más aceitunas para su elaboración, porque el rendimiento es inferior por no haber alcanzado su punto máximo de maduración, la calidad obtenida de la cosecha temprana es insuperable en cuanto a la experiencia que genera al olfato y el gusto. Independientemente de la variedad de la aceituna, un AVOE temprano saca a relucir diversos matices frescos, fuertes o picantes, que aportan un gusto inigualable a las preparaciones.

Es momento del AOVE temprano Lo mejor de la cosecha temprana de olivas Picual, Frantoio y Arbequina puede disfrutarse en las variedades de AOVE de Aires de Jaén. En su extenso olivar, cuentan con tres tipos de cultivo y variedades de aceituna diferentes, que han sido cuidadosamente seleccionadas para la preparación de sus productos, con la máxima calidad.

Por un lado, el AOVE Finca Badenes Cosecha Temprana Coupage es un aceite equilibrado que combina un profundo aroma frutado de aceituna verde, con notas de almendra verde, manzana, alcachofa, plátano, tomatera y hierba recién cortada. La variedad Picual se caracteriza por poseer un aroma frutado, con un sutil picor que evoluciona a un ligero amargor, a través de una textura aterciopelada. Por su parte, el Finca Badenes Primer Día de Cosecha se diferencia por ser un AOVE muy aromático, que transmite una fragancia sutil de diversos extractos naturales.

Desde hace más de 55 años, la empresa familiar Aires de Jaén se dedica a la cosecha, producción, envasado y distribución de aceites de oliva de calidad con el compromiso de transformar los frutos de la tierra en un AVOE de sabor intenso y aroma sin igual.



