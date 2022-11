Los beneficios de myWorld y Lyconet impulsan las buenas opiniones de los usuarios en tiempos de crisis Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 13:49 h (CET)

Ante el panorama económico actual, encontrar algún sistema de ahorro, o la posibilidad de ganar dinero extra para afrontar las elevadas facturas que atacan a los usuarios, es más una necesidad que una opción.

En esta línea, hay quienes ya se han puesto a suprimir aquellos pequeños caprichos de la lista de la compra y hay quien ha aprendido a jugar sus cartas con el nuevo sistema de cashback del que Lyconet y myWorld son máximos exponentes.

De hecho, son cada vez más los afectados por la fiebre del cashback que ahorran a fin de mes gracias a sus compras y que han entendido que la solución para llevar una buena economía no está en huir del supermercado, sino en contar con las herramientas adecuadas, como las que Lyconet y myWorld facilitan con su tarjeta de fidelización.

¿Cómo ganar dinero con Lyconet y myWorld? La compañía austriaca, que se creó en 2003 con el nombre de Lyoness, ha asentado sus pilares en ayudar a los consumidores, sin hacerles caer en la trampa de descuentos puntuales que no suponen tanto ahorro como a priori parece.

Con el sistema de cashback, los usuarios pueden obtener parte del dinero que han gastado en sus compras, siempre y cuando las realicen en los establecimientos asociados con myWorld.

Además, cada compra genera shopping points que se pueden canjear en otros productos, o la próxima vez que vuelvan a comprar en cualquier establecimiento físico u online de myWorld a nivel mundial.

Por tanto, siempre que se use con cabeza y no se compre compulsivamente, el consumidor puede ahorrar un dinero al mes que puede utilizar para afrontar otros gastos, como la temida factura de la luz, o bien guardarlo para darse un capricho al final del año.

Otra forma de ganar dinero con Lyconet y myWorld es a través de su programa de afiliados. Con este sistema, el usuario puede conseguir dinero recomendando a otros usuarios el sistema de cashback.

La compañía ha lanzado un vídeo donde explica cómo funciona el sistema de cashbackpara ganar dinero.

¿Qué opinan los usuarios sobre Lyconet y myWorld? A pesar de los beneficios que ya más de 15 millones de usuarios han experimentado gracias al cashback, todavía hay quien mira con recelo que se pueda ganar dinero con Lyconet y myWorld, e incluso tachan de piramidal su sistema de afiliados.

Sin embargo, en foros como Trustpilot se pueden encontrar testimonios de usuarios que aseguran que con trabajo se pueden conseguir ingresos extras.

En esta línea, uno de los comentarios más destacados afirma que «Lyconet pone todas las herramientas a tu alcance para que aprendas y alcances tus metas, otra cosa es que no le dediques el tiempo suficiente».

Una de las pruebas irrefutables de su éxito es que hay grandes empresas que forman parte de la plataforma de myWorld, así como pequeños comercios que utilizan este sistema para darse a conocer y fidelizar clientes.

Por otro lado, que myWorld y Lyconet hayan puesto su granito de arena en proyectos sociales como Child &Family, que fomenta el desarrollo de proyectos educativos en países subdesarrollados, o Greenfinity, que gestiona programas de desarrollo sostenible, no deja de ser un punto a favor que muchos usuarios valoran, ya que sienten que con sus compras contribuyen a conseguir un mundo mejor.



