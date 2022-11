CamperDays ofrece los mejores lugares para vivir unas vacaciones sobre ruedas

Bien para esta Navidad o para regalar unas vacaciones en autocaravana para el próximo año, CamperDays propone descubrir los paisajes más espectaculares con la comodidad que ofrecen las autocaravanas de su plataforma de alquiler ¿Pensando ya en las próximas vacaciones? Cada vez son más los que se apuntan a unas vacaciones en ruta con una autocaravana. Tanto para escapadas como periodos más largos, estos vehículos permiten una mayor libertad de movimiento para alcanzar espectaculares paisajes y el confort de estar casi como en casa. Y también pueden ser uno de los regalos de Navidad más innovadores, para disfrutar de unas vacaciones sobre ruedas en 2023.

Según los datos que maneja la plataforma de alquiler de caravanas y autocaravanas CamperDays, los españoles suelen dedicar una media de 11 días a sus vacaciones en este tipo de vehículos -frente a los 15 y 20 días de franceses y alemanes- y el destino preferido para una escapada en camper es Noruega, seguido de Canadá y Nueva Zelanda.

¿Y si el próximo viaje es sobre ruedas? Planear unas vacaciones en una autocaravana puede ser el mejor propósito para empezar el año y disfrutar en familia, pareja o con amigos de una experiencia única. Tan cerca o tan lejos como se quiera. CamperDays ofrece la posibilidad de alquilar una autocaravana para cada circunstancia.

El regalo perfecto: vacaciones en autocaravana

Según Adriana Neves, directora de Marketing de CamperDays "para los españoles, el ‘tesoro escondido’ se encuentra en el norte de Europa, más concretamente en Noruega. Puede que sean las auroras boreales o los increíbles fiordos, pero parece que los españoles fueron los primeros en valorar este destino tan especial, al menos lo suficiente como para convertirlo en el destino más popular para ir de vacaciones con una autocaravana de alquiler".

Una opción para hacerlo es en un truck camper, una autocaravana con capacidad hasta para cinco personas que quieran explorar alguno de los fiordos más fascinantes del mundo.Los más intrépidos, incluso se pueden plantear intentar "cazar" una aurora boreal. La mejor época para ver las luces del norte en Noruega va de enero a marzo, especialmente en el norte del país, desde Cabo Norte hasta la región de Helgeland. Al tratarse de un fenómeno de la naturaleza, hay que armarse de paciencia para poder verlas y aprovechar también para disfrutar de las muchas opciones que ofrece un destino tan apasionante, sobre todo en invierno: un paseo en un trineo tirado por perros, esquí, una expedición para ver las ballenas o conocer de cerca la cultura sami.

Otra opción para los amantes de la naturaleza es la región de Jungfrau, en el corazón de los Alpes suizos, con Interlaken, la Capital Europea de la Aventura. Un destino ideal para viajar en alguna de las autocaravanas de lujo que ofrece CamperDays, con capacidad hasta para siete personas, que cuenta con un equipamiento exclusivo. En Jungfrau se puede hacer kayak, rutas de senderismo por el valle de las 72 cascadas, cargar las pilas en un spa con las vistas de Los Alpes o bien, subir al Jungfraujoch, el considerado techo de Europa, a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

¿Quién no ha soñado con vivir una Navidad como las que tantas veces hemos visto en las películas americanas? La ciudad más grande del Medio Oeste, Chicago, es el punto de partida de la autopista más emblemática de Estados Unidos, la ruta 66 y uno de los lugares más auténticos para disfrutar del American Way of Life en Navidad. Para quien disponga de más tiempo o bien, para planear las vacaciones de 2023 completando la ruta hasta el muelle de Santa Mónica (California) CamperDays ofrece la posibilidad de hacerlo con una espaciosa caravana con todo lujo de detalles y así poder disfrutar al máximo del recorrido.

Escapadas en España

Para los que quieren extender un poco más los meses de verano a bordo de una caravana o autocaravana tienen muchas opciones también en España. Como su propio nombre indica, la Costa del Sol ofrece la posibilidad de disfrutar de más de 300 días soleados al año. Y ahora es la mejor temporada para descubrir alguno de sus atractivos más emblemáticos, más allá de sus magníficas playas. Y una posibilidad es hacerlo en plan aventura, con una camper 4x4, ideal para llegar hasta cualquier lugar y personas que les guste explorar los destinos a su aire. Por ejemplo, recorrer alguna de las rutas que atraviesan Málaga, como el mítico Caminito del Rey o la Gran Senda que, a lo largo de 35 etapas, permite recorrer la provincia a través de nueve espacios naturales. Sin olvidar la posibilidad de visitar el patrimonio histórico y cultural de ciudades como Málaga o Ronda y saborear la deliciosa gastronomía de Costa del Sol.

En España no es posible ver auroras boreales, pero sí lugares donde sentirse más cerca del cielo que de la tierra, como en las reservas Starlight de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, la de la serranía de Valencia, en el entorno de Aras de Olmos, Titaguas, La Yesa y Alpuente, donde los amantes del astroturismo tienen la oportunidad de ver uno de los cielos más limpios de España y enamorarse del entorno, tanto del natural como de esas localidades con tanto encanto. Y ya más cerca de la costa, dejarse llevar por los sabores de una deliciosa paella en el entorno de la Albufera, donde dicen, se puede ver el mejor atardecer de toda nuestra geografía. ¿Por qué no hacerlo con una autocaravana para escapadas? El modelo más pequeño que ofrece CamperDays tiene capacidad hasta para cuatro personas y cuenta entre sus ventajas ser el vehículo más manejable y compacto. Una muy buena opción sobre todo si se reserva con antelación, ya que se pueden conseguir precios diarios de alquiler más ventajosos.