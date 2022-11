By Maria Hurtado, esencia española en el mundo del caballo Comunicae

martes, 8 de noviembre de 2022, 15:03 h (CET) La firma sevillana de moda infantil inspira sus colecciones en la cultura y las tradiciones de Andalucía Este año, la firma de moda infantil By María Hurtado estará presente en la edición XXXII del SICAB 2022, que tendrá lugar del 15 al 20 de Noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, con la intención de tener presencia en un salón de ámbito internacional y que su marca, ya consolidada en su sector, se expanda y pueda ser conocida más allá de nuestras fronteras. No podía ser de otra forma ya que las colecciones y las sesiones de fotos que las presentan, se inspiran en el colorido de nuestra tierra y tienen ese inconfundible trasfondo español y andaluz que nos une al SICAB y nos hace partícipe de su esencia.

En palabras de María Hurtado, fundadora de la marca, "no podíamos escoger mejor espacio que este, tan vinculado a nuestro trabajo, para darnos a conocer y establecer, con el mundo del caballo, sinergias presentes y futuras, que nos unan para siempre. Exportamos, al igual que el SICAB, el sello español hacia todo el mundo".

Sobre By Maria Hurtado

By María Hurtado, nacida hace diez años, es una marca de moda infantil 100% hecha en España, que trabaja diseños exclusivos con colecciones atemporales, tejidos de alta calidad y un estilo inconfundible tanto en moda casual como en ceremonia.

By María Hurtado crea looks integrales para bebés, niños y niñas de todas las edades, haciendo de cada modelo una pieza inigualable con el sello inconfundible de su firma en todos sus detalles.

En estos diez años de trayectoria, By Maria Hurtado ha creado más de treinta colecciones exclusivas (cuatro de ellas este mismo año), situándose como un referente nacional de la moda infantil.

