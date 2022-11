Ordenador Outlet, la tienda online de productos informáticos 100 % reacondicionados Emprendedores de Hoy

Instalar y mantener completamente actualizados todos los equipos informáticos es uno de los grandes desafíos de las empresas. Hoy en día, todo pasa por lo digital y las compañías han de ser competitivas.

El tema no es solamente elegir un ordenador para empresa, sino de adquirir los equipos profesionales que cumplan con los requerimientos actuales y futuros de cualquier proyecto de la empresa. Adicionalmente, como dicen los expertos de la firma Ordenador Outlet, es muy importante de comprarlos a un precio accesible con buenas garantías para que sean funcionales.

Lo que ofrece Ordenador Outlet Ordenador Outlet es una tienda online que ofrece ordenadores de gama profesional con precios muy económicos (se ahorra hasta un 80 %) para todo tipo de necesidad. Aclaran que, aunque sus precios son de los más atractivos del mercado, eso no implica que sus soluciones informáticas no sean de calidad. La razón de sus precios bajos es que trabajan con grandes volúmenes y que sus equipos son 100 % reacondicionados.

Esto quiere decir que adquieren grandes lotes de unidades a empresas que ya los han usado y lo someten a una limpieza profunda. Hacen una limpieza por dentro y por fuera y los equipan con las últimas versiones de los programas como Windows 11 PRO para que estén totalmente actualizados. Una vez que ya han sido revisados minuciosamente se ofrecen a empresas y particulares con precios realmente accesibles. De esta manera, los usuarios pueden contar con un equipo de última generación sin tener que gastar una gran cantidad de dinero.

¿Qué ventajas tiene adquirir un ordenador reacondicionado? Los expertos de Ordenadores Outlet aseguran que adquirir un ordenador reacondicionado supone muchas ventajas para el consumidor. Explican que ellos trabajan solamente con equipos de gama profesional, que son más confiables y tienen mayor capacidad. Indican que un ordenador profesional es más versátil a la hora de aceptar las nuevas versiones de los programas.

En torno a este tema, los portavoces de la firma indican que ellos solo colocan sistemas operativos originales y con su respectiva licencia. En esta tienda online dicen sentirse muy seguros de lo que venden. Es por eso, que ofrecen un período de prueba de 30 días y una garantía extendida de 2 años.

La importancia de la economía circular – Cuidar el medioambiente Una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual es la enorme cantidad de desechos sólidos y muchas veces tóxicos que genera la industria electrónica. Un ordenador reacondicionado de excelente calidad y programas actualizados tiene la misma capacidad de un equipo nuevo. La diferencia es que comprando un PC reacondicionado, ahorras hasta un 70 % en CO₂ en comparación con un equipo nuevo.



