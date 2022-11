Cultura y Empresa, un vínculo muy rentable con Grupo Carrillo Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 12:21 h (CET)

Para los empresarios que quieren reducir su factura fiscal y los promotores que necesitan financiar su proyecto cultural, Fun&Money tienen la solución. Se pueden conseguir grandes ventajas fiscales invirtiendo en cultura.

¿Qué es Fun&Money? Fun&Money que está revolucionando el sector de la Cultura y la Empresa, es uno de los únicos portales de mecenazgo cultural existente en el país, que vincula proyectos culturales con empresas y particulares, y que concentra más de 1.500 proyectos financiados y una cartera de empresas interesadas en el incentivo fiscal por encima de las 800 compañías.

Grupo Carrillo y Fun&Money llevan trabajando estos últimos años con proyectos culturales de gran relevancia, de ahí que este modelo de financiación indirecta que se trabaja a través de incentivos fiscales, se haya convertido en un referente para la cultura, y una de las principales alternativas para el desarrollo de dichos proyectos.

En esta novedosa e innovadora plataforma, se obtienen todos los beneficios e incentivos fiscales que genera la participación en la financiación de proyectos culturales.

¿Qué formas de financiación propone Fun&Money? Las distintas formas de financiación que propone Fun&Money son:

Mecenazgo y aprovechamiento de los incentivos fiscales. Los mecenas de los proyectos culturales alojados en la plataforma consiguen, como mínimo, una deducción fiscal del 120 % sobre cada aportación que realizan.

Patrocinios y mayor visibilidad. Las marcas alcanzan mayor visibilidad a través de nuevos formatos de publicidad en los proyectos con los que se vinculan.

Obtención de importantes rentabilidades por participación de resultados. Para aquellos particulares y firmas que se vean atraídos por el modelo de negocio del entretenimiento, existe la opción de asociarse a los productores y promotores de los proyectos culturales para participar en la explotación de los mismos

Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa. Las empresas que participan en Fun&Money fomentan la Responsabilidad Social Corporativa, ya que, como benefactoras de proyectos culturales, crean una diferencia competitiva mejorando la riqueza cultural de su ámbito de influencia.

Otras colaboraciones y acuerdos con artistas y creadores.

Ahorro de impuestos a coste cero Desde Fun&Money se consigue que las empresas paguen menos Impuesto de Sociedades y los autónomos menos IRPF de forma totalmente legal: regulado por la Ley de Impuesto de Sociedades, y aprobado por los Presupuestos Generales del Estado y por el Ministerio de Cultura.

¿Qué beneficio obtienen tanto personas físicas como jurídicas que actúan como inversores y los promotores de eventos culturales? Fun&Money es un «producto financiero» a coste cero para las empresas, que da un retorno seguro de una rentabilidad del 20 % mínimo en exenciones fiscales y en menos de un año, y que contribuye a la realización de proyectos culturales a través del apoyo a las artes escénicas.

El servicio que ofrece es la generación de deducciones fiscales a las empresas mediante la inversión en productos culturales, y que se diferencia según las partes que intervienen:

Por parte del inversor. Es cierto que a todo el mundo le interesa reducir su factura fiscal, bien en el Impuesto de Sociedades si es persona jurídica, o bien en el IRPF si es persona física.

Centrado en datos concretos, el inversor tiene una rentabilidad garantizada del 20 % sobre la inversión, es decir, realizando una aportación de 100, obtendrá un retorno fiscal de 120.

Actualmente, no existe un producto financiero en el mercado con una rentabilidad tan alta y segura, por lo que durante estos últimos años el crecimiento de la cartera de inversores ha sido exponencial.

Por parte del promotor. La captación de capital privado le ayuda a financiar el proyecto, no dependiendo únicamente de las subvenciones directas que ofrecen las administraciones públicas, y a las que resulta cada vez más difícil optar.

El promotor genera una serie de incentivos fiscales que en la mayoría de las ocasiones no pueden aplicarse por el exceso acumulado en los ejercicios anteriores, y la forma de proceder es “transferir o vender” estos incentivos fiscales a las empresas que invierten sobre sus proyectos.

¿Alguien busca beneficiarse de estas ventajas fiscales invirtiendo en cultura? ¿O necesita financiar un proyecto cultural? Si se da alguno de los casos, no hay que dudar en contactar con Grupo Carrillo.

Carmen Lorenzo – Departamento de Comunicación y Marketing del Grupo Carrillo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Jerséis de cuello alto diferentes con Minimo Los AOVE tempranos ya están aquí, la nueva temporada de los aceites de oliva de la mano de Aires de Jaén Los beneficios de myWorld y Lyconet impulsan las buenas opiniones de los usuarios en tiempos de crisis La planificación y gestión de consultas, quirófanos y guardias en hospitales de la mano de DEKINES Selección de personal en hostelería de forma ágil y transparente, con Smquatro