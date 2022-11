EcoAct, empresa de la multinacional Atos, lanza una nueva plataforma para evaluar la vulnerabilidad y riesgos en las instalaciones de las organizaciones ante el cambio climático

EcoAct, una empresa de Atos, lanza hoy Ecoact Climate Risk Platform, una nueva plataforma de evaluación y visualización de riesgos climáticos que evalúa la vulnerabilidad de las instalaciones de las organizaciones ante 28 amenazas del cambio climático, clave en la identificación y priorización de medidas de mitigación y adaptación Según el último informe sobre la Brecha de Emisiones (EGR, por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), existe una creciente necesidad de que las empresas identifiquen, mitiguen y se adapten a los riesgos físicos derivados del cambio climático.

Ecoact Climate Risk Platform permite supervisar la exposición de las diferentes instalaciones de una organización a los 28 riesgos climáticos incluidos en la Taxonomía Verde de la Unión Europea, permitiendo a los usuarios explorar áreas de riesgo y los diferentes escenarios climáticos y horizontes temporales. La plataforma modela tanto los riesgos climáticos clásicos, por ejemplo: las inundaciones y las olas de calor; como otros menos comunes: las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares, la salinización de las capas freáticas en la costa y el impacto de la acidificación de los océanos.

Información climática de vanguardia alineada con los marcos de referencia

Esta nueva plataforma de evaluación de riesgos climáticos está alineada no solo con los marcos de referencia para la presentación de informes sobre el clima, como el Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) y el CDP, sino también con la Taxonomía Verde de la Unión Europea. De esta forma, se ayuda a las organizaciones a adoptar una estrategia proactiva para mitigar el cambio climático, además de adaptarse a él, incluyendo la posibilidad de transformar por completo el modelo de negocio de una empresa.

"Nuestro último estudio sobre la acción y divulgación climática de las empresas de 2022 reveló que, aunque la mayoría de las empresas consideran que el cambio climático es un riesgo importante, muchas de ellas todavía no tienen planes de acción a largo plazo sólidos para mitigar o adaptar su negocio al cambio climático. Esta nueva plataforma, desarrollada por nuestros equipos de expertos y basada en los datos de más de sesenta proyectos de análisis de riesgos climáticos, puede adaptarse a cualquier sector para apoyar un cambio transformador. Proporciona a todas las organizaciones los medios para analizar los diferentes escenarios climáticos, acceder a cuantificaciones precisas basadas en los avances científicos más recientes y, en definitiva, facilitar la toma de decisiones informadas con total autonomía",resume Véronique Mariotti, Responsable de riesgos climáticos en EcoAct, una empresa de Atos.

Visualización precisa, versátil y personalizada de los indicadores climáticos

La nueva plataforma ofrece una cuantificación precisa en consonancia con la ciencia, ya que se basa en los últimos avances científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y, en particular, en su 6º Informe de Evaluación del Cambio Climático publicado entre 2021 y 2022. Además, para obtener la máxima precisión, la plataforma integra modelos climáticos regionales CORDEX[1] con una resolución de hasta 12 kilómetros, basados en los escenarios del IPCC, así como conjuntos de datos complementarios con una resolución de hasta 30 metros procedentes de organizaciones mundialmente reconocidas como el WRI o la NOAA. La incorporación de datos climáticos regionales reducidos hace que la plataforma sea una de las más completas y precisas disponibles comercialmente hasta la fecha.

La plataforma Ecoact Climate Risk Platform forma parte del exclusivo Net-Zero porfolio de Atos, que ofrece servicios de asesoramiento empresarial, servicios y herramientas digitales y Soluciones Basadas en la Naturaleza, con el objetivo de facilitar a las organizaciones los medios y la visibilidad que necesitan para tomar medidas contra el cambio climático.