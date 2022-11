Los 2 destinos más buscados para viajar estas navidades en La Vida No Es Solo Trabajar Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 11:55 h (CET)

Miles de personas aprovechas la época navideña para compartir en familia y hacer viajes. Una de las mejores opciones a la hora de viajar es ir a sitios y ciudades desconocidas donde se pueda tener una experiencia diferente y donde se puedan conocer costumbres, culturas y tradiciones nuevas.

Cada año, decenas de miles de internautas buscan donde viajar en navidades, siendo este año los dos destinos más solicitados el Village de Noël en Le Barcarès, en el sur de Francia y Nueva York,

Nueva York es una de las ciudades más visitadas del mundo y el blog de viajes La Vida No Es Solo Trabajar muestra todos los lugares que una persona no puede perderse en qué ver en Nueva York en Navidad.

¿Qué ver en Nueva York, según los viajeros de La Vida No Es Solo Trabajar? La Navidad en Nueva York es una de las más conocidas a nivel mundial, gracias a sus hermosos escenarios, mercadillos navideños y más. Por tal razón, La Vida No Es Solo Trabajar presenta un plan que lleva a los viajeros a tener una experiencia realmente enriquecedora sobre qué ver en Nueva York. Para la estadía, el Elements Times Square West es una excelente opción, ya que el hotel tiene una ubicación privilegiada, cercano a puntos de interés de la ciudad como a las principales estaciones de metro de Manhattan. Para realizar el recorrido, hay que tener en cuenta los rascacielos y edificios que permitan una visión de la ciudad, como The Edge un magnífico mirador. Por su parte, existen estructuras turísticas como el Rockefeller Center que presenta un inmenso árbol de navidad de 25 metros con 50.000 luces. Existen muchos lugares para recorrer, sin embargo, para que la visita a la ciudad sea una experiencia inolvidable, es imprescindible pasear por Central Park, visitar el Teleférico Roosevelt, Empire State y la Estatua de la Libertad, ya que presentan el espíritu navideño en su máxima expresión.

La magia de la navidad en el Village de Noël Otro excelente destino turístico es el Village de Noël, un pequeño pueblo localizado a las afueras de la comunidad Le Barcarès al sur de Francia, a solo dos horas de Barcelona.

En el invierno, este hermoso pueblo se viste de navidad con una variedad de atracciones turísticas disponibles al público por módicos precios. El recorrido por el Village de Noël incluye lugares recreativos como la pista de hielo y la imponente torre con columpios Panorama. El pueblo también presenta una exposición de figuras de hielo que evocan la Navidad, ideal para tomarse fotos exclusivas para el recuerdo. Un lugar que no pasa desapercibido es el barco Lydia, que está amarrado en la playa y ofrece en su interior distintas experiencias que incluye juegos, actividades recreativas y una oferta gastronómica única. Este singular pueblo es un lugar ideal para disfrutar unas vacaciones inigualables con toda la familia.

Ante la cercanía de las navidades, es importante conocer las mejores opciones de lugares para viajar en el invierno. La Vida No Es Solo Trabajar facilita esta tarea al presentar lugares como el Village de Noël no solo desde un punto de vista informativo, sino desde la experiencia de viaje de sus autores.



