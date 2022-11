Se presenta el primer informe sobre el patrimonio animal y el turismo para alertar de este problema creciente Comunicae

martes, 8 de noviembre de 2022, 12:51 h (CET) IATI Seguros y FAADA, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, han elaborado este documento que se expondrá en el II Encuentro Iberoamericano ‘Viajes, comunicación y turismo’ el 8 de noviembre en Calatayud. Las atracciones turísticas que implican animales silvestres representan del 20 al 40% del turismo mundial El primer informe en España sobre Patrimonio animal y Turismo refleja que el uso de animales para el entretenimiento en los viajes causa serios problemas tanto para el bienestar animal como, en algunos casos, para la conservación de las especies. Unos 550.000 animales en todo el mundo sufren consecuencias negativas por las actividades turísticas de forma directa y alrededor de 110 millones de personas todavía visitan atracciones turísticas con animales ‘crueles’, de las cuales el 80 por ciento de ellas no son conscientes del impacto que tiene. Estos son sólo algunos datos que se desprende del documento elaborado en conjunto por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y la empresa IATI Seguros.

Este informe pionero se va a presentar este martes 8 de noviembre en Calatayud (Zaragoza), en el II Encuentro Iberoamericano ‘Viajes, comunicación y turismo’, organizado por el Máster en Periodismo de Viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona, el grado en Periodismo de la Universidad San Jorge y Turismo de Aragón, y cuyo objetivo es identificar los principales desafíos de la era post Covid en el ámbito de la comunicación turística y los viajes.

Precisamente, con el auge de las redes sociales y la moda de los selfies, las fotografías con animales se han popularizado y han experimentado un gran crecimiento (el 54 por ciento de las 250 atracciones turísticas que se evaluaron en este estudio). "Para conseguir que se acerquen o no escapen, a veces intervenimos en su dinámica natural, alterando sus relaciones y sus ciclos. Bien alimentándolos, bien acostumbrándolos a la presencia humana para que no tengan miedo, o bien manipulándolos. Todas estas acciones provocan que aumenten sus niveles de estrés, lo que deriva en problemas de salud o incluso la muerte de los animales", según se explica en el informe.

Al mismo tiempo, los selfies también provocan que haya un contacto directo con los animales poniendo en riesgo la salud, aumentando los riesgos de encontrar nuevos patógenos. "Las zoonosis constituyen un importante problema de salud pública en todo el mundo. Representan el 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes o recientemente identificadas, como el Coronavirus SARS-COV-2 en 2019", sigue explicando el informe.

Las atracciones turísticas que implican animales silvestres representan del 20 al 40 por ciento del turismo mundial. Si se hace bien, puede tener grandes beneficios, especialmente para la conservación, la concienciación, la economía y el desarrollo local. "Ser un turista responsable con el medio ambiente y con las comunidades locales es también ser responsable con los animales. En nuestro ADN va este cuidado del Patrimonio animal", apunta Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Se puede consultar el completo informe pionero sobre "Patrimonio animal y Turismo" en este enlace: https://bit.ly/3Ee6GVH

Acerca de FAADA

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) es una institución privada, independiente y sin ánimo de lucro activa desde 2004. En sus inicios se dedicaba a apadrinar, adoptar y rescatar animales salvajes y de compañía como objetivo principal, pero pasados los años se promueve, además, el respeto por los animales en el ámbito social, legal y educativo. La meta es cambiar los hábitos de la sociedad que perjudican a los animales para lograr una convivencia respetuosa con todos los seres vivos.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje onlinetras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose, así, en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

