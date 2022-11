Getlife y Save the Children aúnan fuerzas para proteger a la infancia más desfavorecida Comunicae

martes, 8 de noviembre de 2022, 12:31 h (CET) La alianza reúne a dos organizaciones internacionales con el objetivo de ayudar a niños que sufren las consecuencias de las guerras, viven en situación de pobreza o son víctimas de los desastres naturales y el cambio climático Getlife, la insurtech que está revolucionando el sector asegurador con su modelo de contratación 100% online, ha firmado un acuerdo de cooperación con Save the Children, con el objetivo de ayudar a niños que sufren las consecuencias de las guerras, viven en situación de pobreza o son víctimas de los desastres naturales y el cambio climático.

Getlife ha creado la página web https://getlife.es/save-children/ en colaboración con la mencionada ONG. Por cada seguro de vida que se contrate a través de este portal, la insurtech garantizará alimento terapéutico para 30 niños con desnutrición durante un mes. Una iniciativa que es especialmente relevante en un momento en el que se registran las peores cifras de hambre que se han visto en décadas, con 59 millones de niños y niñas sufriendo desnutrición aguda antes de fin de año.

Esta alianza reúne a dos organizaciones internacionales en torno a un objetivo común: proteger la vida de las personas.

Con este acuerdo, Getlife refuerza su compromiso con la protección de la vida a través de sus innovadores seguros de vida. "Queremos dar las gracias a Save the Children por este trabajo colaborativo, con el que buscamos unir fuerzas para proteger la vida de los más vulnerables, los niños que se encuentra en situaciones de pobreza y exclusión social. Desde nuestra startup reafirmamos nuestro compromiso con los más desfavorecidos y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar en su día a día", comenta Guillermo Alén, CEO y Fundador de Getlife. Mientras que Save the Children incorpora con esta colaboración un nuevo canal para proporcionar a la infancia más vulnerable el acceso a los alimentos y medicinas que necesitan para sobrevivir y estar protegidos.

"Asegurar una vida digna para todos los niños y niñas es nuestra misión y nuestra obsesión. Mientras un solo niño pase hambre, viva en la pobreza o sufra violencia, seguiremos buscando nuevas vías para prestarles la atención que necesitan. Este nuevo canal contribuye sin duda a ello", afirma Andrés Conde, director general de Save the Children España.

La ONG de defensa de la infancia ha apoyado durante el último año a casi 5.000 niños y niñas que viven en entornos de pobreza en el país para que puedan disfrutar de una vida más plena. En cuanto a los programas internacionales, la organización ha mejorado directamente la vida de casi 75 millones de personas, de los que 43 millones fueron niños. La zona del mundo donde más impacto tienen es Asia (con casi 30 millones de personas alcanzadas), seguida de África del Este y el Sur (23,6 millones de personas) y África Central y del Oeste (13,3 millones).

Fundada en 2021, Getlife está revolucionando el sector de los seguros de vida con la idea de que todo el mundo merece tener acceso a pólizas de seguro de vida a plazo fijo diseñadas de forma ética y fácil de entender y adaptadas a la vida de las personas. Para ello, Getlife es pionera en el uso de análisis predictivos y sofisticadas tecnologías de datos para eliminar las barreras tradicionales que impiden a las personas obtener cobertura y pólizas justas sin recargos que no se correspondan con la situación de salud del cliente. El resultado es un proceso de solicitud que lleva minutos en lugar de semanas, sin exámenes médicos para la mayoría de los solicitantes y una compañía de seguros de vida que da prioridad a las personas sobre los beneficios.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Skiller Academy participa en el VI Talent Summit presentando las startups de gestión de talento CamperDays ofrece los mejores lugares para vivir unas vacaciones sobre ruedas La innovación tecnológica y el impulso de las limpiezas técnicas industriales, ejes estratégicos de Tot-Net para 2023 Pedro Manzano, nuevo director de la oficina de Aon en San Sebastián Griesser concluye con éxito su primera participación en la Semana de la Construcción del COAM