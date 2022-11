Cómo la publicidad en empresas ayuda a vender Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 09:05 h (CET)

Para darse a conocer y aumentar las ventas de cualquier producto o servicio, la publicidad en empresas se ha convertido en un recurso imprescindible.

Quienes prescinden de ella no pueden competir en el mercado, y mucho menos marcar la diferencia.

Gracias a los avances de la tecnología y a internet, hoy en día existen muchos canales para que las pequeñas y medianas empresas se muestren al público. Sin embargo, no solo basta pagar para aparecer en los diferentes medios publicitarios, sino que también se necesita creatividad y asesoría profesional, como la que brinda la agencia Serendipia 2010, ubicada en Madrid.

Invertir en publicidad en empresa y sus principales beneficios La publicidad en empresas es una excelente inversión desde cualquier punto de vista. Hay quienes dejan de apelar a esta estrategia por considerar que es un gasto, pero no es así. Si el trabajo se hace con profesionalidad, los resultados serán los esperados y el aumento en el volumen de ventas permitirá costear este servicio tan necesario.

La publicidad también es fundamental para optimizar la presencia de la marca. Además, en el caso de la publicidad online, es una excelente alternativa para aumentar los seguidores de forma rápida en las redes sociales y para incrementar el tráfico web.

Sumado a todo lo mencionado, cabe resaltar que la publicidad es una gran oportunidad para crear una percepción de marca. Para que sea positiva, se necesita tener una muy buena estrategia que la posicione entre las primeras opciones del mercado.

Una vez que una compañía se da a conocer, puede optar por estrategias publicitarias para fines puntuales, como educar al cliente; es decir, para que conozca en profundidad lo que está comprando o para que reciba información que le sirva para solventar un problema o resolver una duda.

Es preciso resaltar que una de las grandes bondades de la publicidad en empresas que se hace mediante las redes sociales es que permite hacer segmentación, lo que hace que un anuncio llegue solo a los potenciales compradores.

Dejar la publicidad en manos de los especialistas de Serendipia 2010 Serendipia 2010 es una agencia de publicidad con años de trayectoria. La misma cuenta con un equipo de profesionales caracterizados por la creatividad, la agilidad, la transparencia y la innovación. Todos ellos ofrecen una atención personalizada a cada cliente para poder enfocarse en el cumplimiento de los objetivos planteados.

La agencia de marketing trabaja con cualquier tipo de empresa, tanto de España como de otros países. Para contactarla, en su página web dejan a disposición de los interesados su dirección en Madrid, su teléfono y su correo electrónico. En la plataforma también especifican todos sus servicios de publicidad en empresas, entre los que destacan consultoría de marketing y marketing analítico.



