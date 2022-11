Los proyectos formativos del Dr Fernando Ruger Viarengo

El Dr. Fernando Ruger Viarengo, director de centro médico UMEBIR y como presidente de SEMEFNUP (Sociedad Española de Medicina Funcional y Nutrición de Precisión), informa de sus proyectos formativos.

Es verdad que a diario se reciben multitud de mensajes en la coedad como en las vías de comunicación personales sobre donde poder formarse en medicina funcional y nutrición de precisión, mensajes que no solo vienen de España, sino también de América.

Por este motivo, desde SEMEFNUP se ha realizado un acuerdo con INFOMRE (Instituto de Formación Médica), para poder emitir formación de calidad en medicina funcional y nutrición exclusiva para médicos y nutricionistas, cursos respaldados por SEMEFNUP y por la FEMI (Federación Española de Medicina Integrativa), para todos aquellos profesionales que sientan la necesidad de formarse en una visión global de la problemática de sus pacientes.

El doctor tiene el honor de dirigir el primer máster en medicina funcional y nutrición de precisión, programado para el año que viene respaldado por estas dos sociedades científicas, que evidentemente darán respaldo a dichas formaciones. Los cursos que se impartirán serán online y presenciales, el máster será online o modalidad semipresencial, pero si es verdad que será una formación muy exclusiva, donde no superaran los 20 alumnos, ya que la filosofía no es una recaudación económica, sino una real formación personalizada. Todo lo contrario a lo que a día de hoy ofrecen las sociedades científicas en formación en nutrición o incluso las universidades con los másteres de título propio, junto a sociedades, o incluso estos “máster” de ciencias, pseudociencias o PNI que a día de hoy se llaman como una filosofía, en sus propias asociaciones. Esto, apunta el doctor, es un hueco legal que debería desde las autoridades sanitarias supervisarse con mayor rigurosidad, ya que si se hace se podrá ver intrusismo, ejercicio ilegal de la medicina con actos prescriptivos de fisioterapeutas enfermeros o nutricionistas que legalmente no están habilitados para hacerlo ni académicamente están formados para realizarlo. Sin embargo, si pagan se les da el máster y se les hace creer que si pueden y que si saben en máster de 80-100 personas que solo tienen un afán recaudatorio.

La filosofía desde SEMEFNUP es todo lo opuesto. Se trata de seleccionar al alumno minuciosamente y darle una formación personalizada y dedicada para que salga realmente con conocimientos, ya que no es la misma formación para médicos que para nutricionistas.Tienen programado iniciar toda esta actividad para el año 2023, si todo a nivel burocrático y de convenios sale como debe salir, darán formación a compañeros de centro América y América del Sur, así como también a compañeros de este lado del atlántico.

Centro médico UMEBIR será un centro acreditado de formación para médicos y nutricionistas donde podrán realizar formación supervisada, como muchos otros centros de profesionales reconocidos del ámbito de la medicina funcional la nutrición de precisión o la medicina integrativa

Desde SEMFNUP, consideran como filosofía que la formación es vital en el proceso del servicio sanitario y el acto de sanar un paciente, objetivo que se comparte con la Federación Española de Medicina Integrativa, a la cual pertenece la Sociedad Científica SEMEFNUP y desde esta concepción trabajan juntos para poder ofrecer formaciones de calidad, y de alguna forma seguridad a los pacientes que deciden realizar su proceso curativo desde una visión funcional integrativa y de precisión. Respaldan a los profesionales formados por su medio, ya que como comentaba más arriba el doctor, el intrusismo, la aparición de coach, terapeutas PNI, entre otros, hace que a veces se reciban pacientes con secuelas irreversibles por las pérdidas de tiempo de instaurar tratamientos adecuados por falta de capacidad legal o académica. Incluso, a veces, peor, por secuelas por haber incurrido en un ejercicio ilegal de la medicina o intrusismo que generó en el paciente secuelas innecesarias.

Creen que todo esto es evitable, que se debe velar por la seguridad de la práctica de la medicina funcional y la nutrición de precisión y que si no lo hace el estado protector, lo deben hacer desde las sociedades científicas los propios interesados, y la herramienta fundamental es la formación adecuada.