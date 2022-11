Área Jurídica Global sobre la sentencia de tarjetas revolving

Con la última sentencia de tarjetas revolving,emitida el 4 de mayo por la Sala Primera del Tribunal Supremo, han surgido muchas cuestiones por parte de las personas que iban a hacer reclamaciones por estas tarjetas.

Debido al giro manifestado en esta sentencia, las personas se preguntan si vale la pena reclamar una tarjeta revolving. En casos como estos, lo más recomendable es obtener la asesoría profesional de agencias jurídicas como el despacho de abogados Área Jurídica Global que se especializa en cancelación de deudas.

Razones por las que vale la pena reclamar tarjetas revolving Muchas personas consideran si reclamar sus tarjetas revolving es la mejor opción al considerar los cambios introducidos en la última sentencia del Tribunal. Y es que la sentencia dictamina que ahora no todos los intereses superiores al 20% son usura, con lo cual cada caso es distinto y debe ser estudiado profundamente antes de proceder a reclamar. Sin embargo, realizar esta reclamación vale la pena siempre que exista una buena probabilidad de demostrar la usura por parte de la entidad financiera que provee la tarjeta. Las tarjetas también pueden considerarse «nulas» por falta de transparencia, no solo por la usura, letra pequeña, contratos no negociados, etc. Esta es la base legal para gravar en abusos bancarios contra tarjetas revolving últimamente.

En algunos casos, se puede conseguir que la deuda deje de crecer y el cliente únicamente abone a la deuda real de la tarjeta. En otros casos, es posible obtener la anulación de la deuda y la propia tarjeta, con lo cual se elimina por completo el problema de raíz. En el mejor de los casos, el consumidor puede recuperar el dinero que perdió en los intereses injustos de las tarjetas, los gastos, comisiones e intereses legales de todo ello. En cualquier caso, es indispensable asesorarse apropiadamente con expertos en la materia y Área Jurídica Global es una excelente alternativa para ello.

Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas y reclamaciones de tarjetas revolving Este despacho de abogados se encuentra presente en toda España por medio de más de 190 abogados especializados en distintas áreas del Derecho. Sin embargo, el servicio principal que ofrecen está basado en la Ley de Segunda Oportunidad con el cual han logrado ayudar a miles de personas en la cancelación de sus deudas. Hoy en día, el despacho tiene más de 100.000 clientes y ha procesado alrededor de 50.000 tarjetas reclamadas. Además, poseen un alto nivel de éxito en cada uno de los casos que gestionan, lo cual lo ha llevado a convertirse en una de las principales opciones en Derecho Bancario en el país. Para obtener los servicios de esta agencia, el interesado debe rellenar el formulario en la página web y esperar respuesta para que un especialista evalúe el caso y concrete una cita.

La nueva sentencia de tarjetas revolving establece nuevos criterios para determinar la usura en las reclamaciones a las instituciones financieras que proveen estas tarjetas. Sin embargo, con la calidad de servicio profesional y la amplia experiencia que tiene Área Jurídica Global es posible conseguir resultados positivos ante cualquier abuso financiero, sobre la base legal de la falta de transparencia del contrato.