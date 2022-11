‘Por ellos’, de Adrià Sunet, editado por Libros y Literatura

Hay errores que se pagan caros. Sobre todo, cuando esos errores no solo le cuestan algo a la persona que los comete, sino que con ellos se arrastra a otras personas. Ni que decir tiene que si el coste es la muerte de personas inocentes el error puede convertirse en una auténtica tortura durante el resto de la vida.

Es algo que sabe muy bien Aitor. A pesar de que ya ha pasado un año desde el accidente, el protagonista de Por ellos no puede evitar revivirlo y preguntarse por qué decidió ponerse a los mandos del avión bajo los efectos de la medicación para la ansiedad. Si no lo hubiera hecho, todo sería muy distinto ahora. Todas las personas que fallecieron seguirían vivas hoy.

Tras el juicio celebrado por el accidente, a Aitor se le retira su licencia de piloto. Pero para aquellos que perdieron a alguien en aquel vuelo, no es suficiente. Movidos por el odio y la sed de venganza, y capitaneados por la Mente Pensante, iniciarán su particular vendetta. Aitor se verá envuelto en un juego macabro en el que deberá encontrar las respuestas para mantener la cordura. Su vida y aquella de la gente que ama está en peligro. El juego no ha hecho más que empezar. ¿Podrá redimirse de su error?

Por ellos es una novela madura, repleta de sorpresas y giros que mantienen al lector alerta. Una historia que habla de los errores, de los fantasmas del pasado y de la redención, si es que esta existe. Adentrarse en las páginas de este libro supone entrar en una suerte de scape room en la que hay que estar muy despierto. Nadie es quien parece ser y cualquier descuido puede resultar fatal.

La novela Por ellos, de Adrià Sunet, ha sido publicada por la editorial Libros y Literatura.